Italy chuẩn bị các biện pháp nhằm thúc đẩy kinh tế

Thủ tướng Italy Monti. (Nguồn: Getty Images)

(TTXVN/Vietnam+)



Các biện pháp mà ông Monti dự định trình Quốc hội vào cuối tháng này bao gồm một số chương trình tự do hóa, cũng như những cải cách về phúc lợi xã hội và thị trường lao động.Italy trở thành tâm "bão nợ công" ở châu Âu kể từ mùa hè năm 2011, khi chi phí vay mượn của nước này lên tới "ngưỡng" từng buộc Ireland, Hy Lạp và Bồ Đào Nha phải xin cứu trợ vỡ nợ.Chính phủ mới do ông Monti đứng đầu, ra đời tháng 11/2011 do chính phủ của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi mất thế đa số trong Quốc hội, quyết tâm theo đuổi mục tiêu cân bằng ngân sách vào năm 2013 bằng cách thực hiện kế hoạch "thắt lưng buộc bụng" mang tên "Cứu Italy."Tuy nhiên, nguy cơ suy thoái hiện nay buộc chính phủ phải phác thảo các biện pháp bổ sung mang tên "Thúc đẩy Italy" nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của nền kinh tế lớn thứ 3 Khu vực đồng euro này.Theo các nhà phân tích, ông Monti sẽ phải đẩy nhanh tốc độ thực hiện những cải cách mới trong lúc uy tín của ông đang ở mức cao và người dân nước này thấy cần phải giải quyết nhanh vấn đề nợ công.Tuy nhiên, nhiều khả năng kế hoạch mới của ông Monti sẽ vấp phải sự phản đối của 3 nghiệp đoàn lớn, hiện đã đoàn kết để chống lại những cải cách của ông sau nhiều tháng bị chia rẽ.