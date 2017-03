Italy đưa ra kế hoạch 80 tỷ euro phát triển kinh tế

Với kế hoạch này, Chính phủ Italy sẽ tập trung xây dựng mới về cơ sở hạ tầng, trường học, hệ thống đường sắt đồng thời thực hiện miễn giảm thuế cho các công ty từ các vùng khác chuyển đến hoạt động ở miền Nam. Một ngân hàng mới có tên Banca del Mezzogiorno sẽ được thành lập để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh ở khu vực này.



Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Italy Giulio Tremonti cho rằng ngân hàng Banca del Mezzogiorno sẽ là chìa khoá cho sự phát triển của khu vực miền Nam do nó sẽ làm nhiệm vụ cung cấp tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).



Thêm vào đó, chính phủ Italy cũng sẽ tìm cách để các ngân hàng lớn ở địa phương tham gia khuyến khích việc thành lập và mở rộng các SME.



Ông Tremonti cho biết đây là lần đầu tiên chính phủ nước này thực hiện các biện pháp trên. Kế hoạch phát triển của chính phủ còn yêu cầu thành lập một quỹ có tên là Quỹ JEREMIE nhằm điều phối các nguồn tài trợ của Liên minh châu Âu (EU) dành cho các SME của Italy. Quỹ JEREMIE sẽ do ngân hàng Banca del Mezzogiorno quản lý.



Trong tổng số 80 tỷ euro nói trên, khoảng 12,5 tỷ euro sẽ được dành cho lĩnh vực nghiên cứu-phát triển thúc đẩy công nghệ và đổi mới. Ngoài ra, kế hoạch mới của chính phủ cũng tập trung vào việc cải thiện hệ thống tư pháp, đấu tranh chống tội phạm và các hoạt động kinh tế ngầm bằng cách tăng cường sự minh bạch khi triển khai những hợp đồng xây dựng các công trình công cộng.



Cùng ngày, Tập đoàn công nghiệp Italy Finmeccanica cho biết đã ký một thoả thuận sơ bộ về phát triển công nghiệp với Công ty đường sắt Russian Railways của Nga với giá trị ước tính hơn 1,5 tỉ euro (2 tỷ USD).



Theo thoả thuận này, Tập đoàn Finmeccanica sẽ cung cấp công nghệ cho 100 nhà ga xe lửa, 100 chiếc tàu hoả và 50 tuyến đường sắt của Nga từ nay đến năm 2020.



Tập đoàn Finmeccanica, chuyên hoạt động trong các lĩnh vực quốc phòng, hàng không vũ trụ, an ninh, tự động hoá, vận tải và năng lượng, hiện cũng đang sở hữu 25% cổ phần của dự án sản xuất "Máy bay dân dụng Sukhoi" do Nga đứng đầu./.





(TTXVN/Vietnam+)