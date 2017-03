Italy thông qua gói "thắt lưng buộc bụng" 33 tỷ euro

Thủ tướng Italy Mario Monti. (Nguồn: Internet)

Hồi tuần trước, gói biện pháp này cũng đã được Hạ viện thông qua với 495 phiếu ủng hộ và 88 phiếu chống.Phát biểu tại Thượng viện trước cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng Monti nhấn mạnh rằng các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" nêu trên là “cực kỳ khẩn cấp” và sẽ cho phép Italy “đương đầu với cuộc khủng hoảng nợ công đang rất nghiêm trọng ở châu Âu trong khi vẫn ngẩng cao đầu.”Ông cũng kêu gọi người dân Italy mua trái phiếu nhằm giúp phục hồi nền kinh tế sau làn sóng hoảng loạn trên thị trường gần đây, từng làm dấy lên mối lo ngại về một sự đổ vỡ do khoản nợ công khổng lồ của nước này.Đây là gói biện pháp "thắt lưng buộc bụng" khẩn cấp thứ ba của Italy được đưa ra trong năm nay nhằm thúc đẩy tăng trưởng, cắt giảm khoản nợ công khổng lồ 1.900 tỷ euro của nước này và cân bằng thâm hụt ngân sách vào năm 2013.Lâu nay, Liên minh châu Âu (EU) vẫn yêu cầu Italy phải hành động nhằm khôi phục lòng tin của các nhà đầu tư rằng nước này sẽ không bị vỡ nợ, nếu không tương lai của Khu vực đồng euro có thể bị nguy hiểm.Italy hiện đang chịu sức ép mạnh mẽ do phải thanh toán khoản nợ đến hạn lên tới hơn 300 tỷ euro trong năm 2012.Việc Thượng viện Italy thông qua gói biện pháp trên diễn ra chỉ một ngày sau khi Cơ quan Thống kê quốc gia Italy (ISTAT) công bố các số liệu cho thấy nền kinh tế nước này đã bị sụt giảm 0,2% trong quý 3 năm nay so với quý trước đó, thời điểm tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt mức tăng trưởng 0,3%.Đây là quý tăng trưởng âm đầu tiên của nền kinh tế Italy kể từ quý 4 năm 2009.