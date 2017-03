Jakarta xét lại hợp đồng bán khí đốt cho Nhật Bản

Phát biểu tại một cuộc họp báo tại Jakarta, ông Hidayat cho biết Indonesia tiếp tục tôn trọng hợp đồng hiện tại với Nhật Bản, song sẽ xem xét lại khi hợp đồng hết hạn để dành ưu tiên cho ngành công nghiệp trong nước và chỉ xuất khẩu khi sản xuất dư thừa.



Theo ông Hidayat, nhiều doanh nghiệp nước ngoài có ý định đầu tư mới vào Indonesia hoặc đang hoạt động tại nước này muốn mở rộng quy mô sản xuất, nhưng còn chần chừ vì khó khăn nguồn cung cấp khí đốt.



Điển hình là nhà sản xuất lốp xe Hankook Tire Co Ltd của Hàn Quốc chậm triển khai kế hoạch đầu tư 1,1 tỷ USD vào Indonesia vì lý do trên.





(Vietnam+)