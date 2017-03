JP Morgan nắm 10,2% tập đoàn báo chí Gannett

Như vậy là hơn 24 triệu cổ phiếu của Gannett đã thuộc về JP Morgan với trị giá gần 400 triệu USD theo giá thị trường hiện tại.



Tờ The Wall Street Journal cho biết tính tới thời điểm cuối năm 2009, JP Morgan mới chỉ nắm giữ 2,16% cổ phần tại Gannett, tức khoảng 5,1 triệu cổ phiếu.



Trong quý 1 vừa qua, Gannett đã đạt lợi nhuận ròng 119,4 triệu USD, tăng 51% so với mức 57 triệu USD của cùng kỳ năm ngoái.



Thu nhập từ quảng cáo trên báo viết tuy giảm 7,9% trong quý 1, xuống còn 665,9 triệu USD, song khoản thua lỗ này lại được bù đắp từ các hoạt động kinh doanh khác của Gannett.



Cũng giống như nhiều tập đoàn báo chí Mỹ khác, Gannett đang phải vật lộn với sự sụt giảm nguồn thu từ quảng cáo trong lĩnh vực báo in, lượng phát hành cũng giảm mạnh do người đọc chuyển sang đọc báo điện tử không mất tiền.



Tuy nhiên, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Gannett, Craig Dubow, cho biết, trong bối cảnh trên, năm ngoái Gannett đã phải thực hiện một loạt các biện pháp cắt giảm chi phí, sa thải hàng hàng trăm việc làm và tập đoàn đã "tiếp tục giữ được mức tăng trưởng khi nền kinh tế có những cải thiện."



Gannett hiện xuất bản 83 tờ báo ngày, hơn 650 tạp chí, và điều hành 23 đài truyền hình trên toàn nước Mỹ.



Chi nhánh của tập đoàn tại Anh, Newsquest, cũng xuất bản 17 nhật báo, trên 200 tờ tuần báo, tạp chí và các ấn phẩm thương mại khác.



Phản ánh sự cải thiện của lĩnh vực báo chí, hãng xếp hạng tín dụng Moody vào tháng trước đã nâng triển vọng của ngành công nghiệp báo chí Mỹ từ mức tiêu cực lên mức ổn định./.





Theo Thùy Chi (Vietnam+)