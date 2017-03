JPMorgan lỗ 2 tỷ USD, giới tỷ phú mất 17 tỷ USD

Tỷ phú giàu nhất thế giới Carlos Slim (Nguồn: Reuters)

Theo Anh Tuấn (TTXVN)



Theo thống kê, tỷ phú Carlos Slim, người giàu nhất thế giới mang quốc tịch Mexico bị thiệt hại lớn nhất khi 4,2 tỷ USD "không cánh mà bay" do cổ phiếu của Công ty America Movil SAB (AMXL) giảm 3,82%, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 12/2011.Tỷ phú 72 tuổi này có khối tài sản thực lên tới 69,6 tỷ USD, đứng đầu danh sách 40 tỷ phú giàu nhất thế giới với tổng tài sản trị giá 1.000 tỷ USD.Bloomberg xác định các nguồn tài sản của các tỷ phú dựa trên cơ sở thị trường và các biến động kinh tế thế giới.Tài sản của tỷ phú sòng bạc Sheldon Adelson của Mỹ, người giàu thứ 12 thế giới với tổng tài sản 23,7 tỷ USD, "bay mất" 1,1 tỷ USD do cổ phiếu của Công ty Las Vegas Sands Corp. (LVS) sụt 4,53%.Cheng Yu Tung, với tổng tài sản 19 tỷ USD, được coi là người giàu thứ 2 ở Hong Kong, cũng đã bị mất 705 triệu USD trong tuần qua.Tỷ phú khai mỏ Gina Rinehart, người Australia có nguy cơ bị loại khỏi danh sách 40 người giàu nhất thế giới, do tổng tài sản có thể bị giảm xuống dưới mức tiêu chuẩn tham gia nhóm 40 tỷ phú giàu nhất thế giới.Tuy nhiên, trong tuần qua, tài sản của hai tỷ phú Mỹ giàu thứ hai và thứ ba thế giới là Bill Gates và Warren Buffett lại tăng lên.Tổng tài sản của Bill Gates tăng 10,1% lên 61,8 tỷ USD. Còn tài sản của Warren Buffett tăng 313 triệu USD lên 45,7 tỷ USD.