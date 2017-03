Không khí ảm đạm bao trùm chứng khoán toàn cầu

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 46,23 điểm, tương đương 0,30%, xuống 15.612,13 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng hạ 2,53 điểm (0,15%), xuống 1.707,14 điểm. Tuy nhiên, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lại "nhích" nhẹ 0,09%, lên 3.692,95 điểm.



Tăng trưởng kinh tế Mỹ đang xuất hiện những tín hiệu tích cực, nhất là sau khi Viện quản lý nguồn cung nước này cho biết chỉ số quản lý sức mua (PMI) bất ngờ bật tăng trong tháng 7/2013, dấy lên lo ngại rằng Fed sẽ rút lại chương trình mua trái phiếu, vốn được đưa ra nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế Mỹ, sớm hơn dự định.



Tuy nhiên, biên độ giao dịch của các chỉ số chủ chốt trong phiên này vẫn khá hẹp, khi các nhà đầu tư Phố Wall đang chờ đợi những nhận định của người đứng đầu Fed tại bang Texas Richard Fisher về hướng đi tiếp theo của thể chế tài chính này với các chương trình nới lỏng có định lượng (QE) hiện tại.



Cũng trong phiên này, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng trồi sụt bất nhất, do lợi nhuận sau thuế của ngân hàng HSBC trong sáu tháng đầu năm nay có tăng, nhưng vẫn thấp hơn dự đoán, làm gia tăng những lo ngại về nguồn thu từ các thị trường mới nổi.



Tuy nhiên, chỉ số FTSEurofirst 300 của châu Âu vẫn tăng nhẹ 0,65 điểm (0,05%), lên 1.225,39 điểm, sau khi chạm mức 1.231,31 điểm- cao nhất trong vòng hai tháng qua, vào giữa phiên.



Tại London, chỉ số FTSE 100 của Anh hạ 0,43%, xuống còn 6.619,58 điểm. Tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 cũng mất 0,1%, xuống 8.398,38 điểm. Song chỉ số CAC 40 của Pháp lại tăng 0,11%, lên 4.049,97 điểm.



Sang tới phiên giao dịch ngày 6/8 tại thị trường châu Á, hầu hết các sàn giao dịch cổ phiếu đều mở cửa trong "sắc đỏ". Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 152,34 điểm (1,07%), xuống 14.105,70 điểm, do hoạt động mua vào diễn ra lẻ tẻ, khi đồng USD tiếp tục mất giá so với đồng yen.



Trong khi đó, tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong cũng đua nhau mất điểm, nối gót xu hướng ảm đạm tại Phố Wall và do hoạt động bán tháo chốt lời.



Đầu phiên này, chỉ số Shanghai Composite và Hang Seng lần lượt hạ 9,08 điểm (0,44%) và 221,07 điểm (0,99%), xuống 2.041,40 điểm 22.000,94 điểm.





Theo Minh Trang (TTXVN)