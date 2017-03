Khủng hoảng đe dọa xuất khẩu Trung Quốc sang châu Âu

Các nhà ban hành chính sách Trung Quốc đã thống nhất thỏa thuận hồi đầu tháng 4 về việc để cho nhân dân tệ tăng giá so với đôla Mỹ, nghĩa là chấp nhận để cho hàng hóa của Mỹ cạnh tranh hơn so với hàng hóa của Trung Quốc. Tuy nhiên, cho tới nay Trung Quốc vẫn chưa áp dụng được chính sách nhân dân tệ tăng giá một cách triệt để vì nhiều nguyên do khách quan, trong đó có cả cuộc khủng hoảng châu Âu. Nếu để nhân dân tệ tăng giá so với đôla Mỹ cũng có nghĩa là nhân dân tệ sẽ tăng giá gấp nhiều lần so với euro. Điều này tất yếu gây khó khăn cho hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang châu Âu.

Các quan chức chính phủ Trung Quốc đều chỉ rõ những tác động tiêu cực mà đất nước tỷ dân phải gánh lấy trước bối cảnh khó khăn tài chính gần đây của châu Âu. Ngay cả khi Trung Quốc đang là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới và là cỗ máy hỗ trợ tăng trưởng toàn cầu, thì nước này cũng khó tránh khỏi hệ lụy từ khủng hoảng Hy Lạp đang lan tràn khắp châu Âu. The New York Times dẫn cảnh báo của phát ngôn viên Yao Jian từ Bộ Thương mại Trung Quốc rằng đồng nhân dân tệ tăng giá khoảng 14,5% so với đồng euro trong suốt 4 tháng qua, sẽ làm gia tăng áp lực chi phí cho các nhà xuất khẩu Trung Quốc, cũng như tác động tiêu cực tới hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc sang các nước châu Âu. Một số chuyên gia kinh tế cảnh báo Trung Quốc có thể sẽ đối mặt với nhiều vấn đề khác nữa. Xuất khẩu Trung Quốc giảm hồi đầu năm ngoái không phải xuất phát từ sự suy yếu trong nhu cầu tại các quốc gia công nghiệp phát triển, mà là do sự gián đoạn đột ngột và tạm thời trong hoạt động giao dịch tài chính giữa Trung Quốc với các ngân hàng nước ngoài. Giao dịch tài chính sẽ sớm trở thành vấn đề nghiêm trọng, do Trung Quốc lệ thuộc khá nhiều vào thư tín dụng ngân hàng để tài trợ xuất khẩu. Khi các ngân hàng không thể vay tiền lẫn nhau do hệ quả từ mối quan ngại các ngân hàng châu Âu thua lỗ sau khủng hoảng nợ công, thì các ngân hàng có xu hướng cắt giảm mạnh việc phát hành thư tín dụng cho hoạt động giao dịch tài chính. Tình trạng nhân dân tệ tiếp tục tăng giá so với đôla Mỹ và euro, trong khi đó euro giảm giá nhiều nhất so với nhân dân tệ và đôla Mỹ sẽ gây bất lợi cho các công ty Mỹ đang cạnh tranh thị phần so với các công ty châu Âu tại thị trường Trung Quốc, cũng như cản trở mục tiêu của chính quyền Tổng thống Obama về việc nhân đôi kim ngạch xuất khẩu Mỹ từ nay tới năm 2015. Điều này sẽ làm tăng áp lực buộc Quốc hội Mỹ phải thông qua dự luật thương mại trừng phạt xuất khẩu Trung Quốc. Trung Quốc đang nỗ lực giới hạn sự lệ thuộc vào trái phiếu kho bạc Mỹ trong dự trữ ngoại hối nhiều năm gần đây. Thay vì dự trữ trái phiếu kho bạc Mỹ, Trung Quốc mở rộng đa dạng hóa dự trữ trái phiếu chính phủ châu Âu do lo sợ viễn cảnh Mỹ sẽ rơi vào bước đường cùng vì thâm hụt ngân sách và lạm phát. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng châu Âu đã khiến Trung Quốc vô tình rước thêm nợ xấu. Theo tính toán của một số chuyên gia kinh tế phương Tây, những bất ổn tại khu vực đồng tiền chung euro đã khiến Trung Quốc tiêu tốn hàng chục tỷ đôla trong tổng giá trị 2,4 nghìn tỷ USD dự trữ ngoại hối của nước này. Theo Ngọc Ngân ( VNE)