Khủng hoảng năng lượng đe dọa kinh tế Ấn Độ

Ba trên năm hệ thống đường dây của Ấn Độ bị hỏng vào thứ ba (31/7) đã khiến phân nửa số dân 1,2 tỷ tại nước này chịu cảnh mất điện nhiều ngày qua. Hệ thống giao thông công cộng và các công ty trên khắp miền bắc và miền đông nước này cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Sự cố mất điện hôm 30/7 tại 7 bang miền bắc Ấn Độ được coi là nghiêm trọng nhất trong một thập kỷ qua tại nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này. Ngày 1/8, tình hình còn tồi tệ hơn khi các tỉnh phía đông và đông bắc, bao gồm cả thủ đô New Delhi cũng chìm trong bóng tối.



Hậu quả là Ấn Độ đã phải mua điện của nước láng giềng Bhutan để tạm giải quyết tình trạng trên. Vào giờ cao điểm, nước này thường xuyên chịu cảnh thiếu điện đến 13,5% và những năm gần đây còn liên tục để mất mục tiêu tăng sản lượng điện. Vishnu Varathan - một nhà kinh tế tại Ngân hàng Mizuho (Nhật Bản) cho biết: “Sự đình trệ sản xuất tại các nhà máy, trang trại, văn phòng, hoặc gián đoạn giao thông có thể làm giảm vài % tăng trưởng GDP của nước này”.







Một người đàn ông ngồi trong ánh nến tại cửa hàng ăn ở Siliguri (Tây Bengal). Ảnh: AFP



Theo Hà Thu (VNE/ CNBC)



Mất điện là sự cố mới nhất đối với kinh tế Ấn Độ. Gần đây, nước này đã liên tục gặp phải các vấn đề như tăng trưởng chậm, nội tệ yếu, lạm phát trên 7% và mùa mưa thất bát có khả năng đẩy giá thực phẩm lên cao. Ông Varathan nhận định nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn trong hai tuần tới, thì 40% doanh nghiệp tại Ấn Độ sẽ bị ảnh hưởng và GDP nước này có thể giảm 1% - 1,5% trong năm nay.Tuần này, Ngân hàng trung ương Ấn Độ đã hạ thấp dự báo tăng trưởng xuống 6,5% từ mục tiêu 7,3% trong cuộc họp chính sách quý I. Trong giai đoạn 2006 - 2010, tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm của nước này là 8,2%.Thomas Byrne - Phó chủ tịch cấp cao của Moody’s cho rằng tình trạng trên sẽ làm hạn chế nhiều nguồn đầu tư vào Ấn Độ. Từ tháng 4 đến tháng 5, FDI vào nước này đã giảm tới 38% so với cùng kỳ do các nhà đầu tư cảm thấy lưỡng lự trước những chính sách mập mờ và thay đổi liên tục tại đây. Sabyasachi Majumdar - Phó chủ tịch ICRA, một đối tác của Moody’s, cho biết đầu tư vào năng lượng, bao gồm cả công nghiệp sản xuất và khai thác có thể sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất.Theo hãng tư vấn Grant Thornton, năm 2010 và 2011, các công ty Ấn Độ đã thực hiện gần 350 giao dịch nước ngoài với trị giá hơn 33 tỷ USD. Năm 2009, con số này chỉ là 1,4 tỷ USD. Sanjay Mathur - Giám đốc bộ phận chiến lược và nghiên cứu tại RBS cho biết việc Ấn Độ tăng đầu tư ra nước ngoài đang phản ánh sự thất vọng của các doanh nghiệp với việc thiếu cải tiến trong chính sách nội địa, đặc biệt là về cơ sở hạ tầng.Ông cũng nhận định sự cố mất điện này không chỉ phản ánh cơ sở vật chất xập xệ mà còn là yếu tố thúc đẩy các hãng xếp hạng tín dụng hạ bậc Ấn Độ. Đầu năm nay, Standard and Poor’s đã cắt triển vọng tín nhiệm dài hạn BBB- của nước này từ “ổn định” xuống tiêu cực với lý do thâm hụt tài khóa lớn và tốc độ cải tổ chậm.Moody's vẫn giữ nguyên triển vọng ổn định đối với xếp hạng Baa3 của Ấn Độ. Tuy nhiên, hãng này cũng cho biết nếu Ấn Độ không giải quyết tốt tình trạng mất điện, xếp hạng tín nhiệm của họ sẽ bị xem xét lại. Lý do Moody’s đưa ra là Ấn Độ sẽ phải nhập nhiều xăng dầu để giải quyết tình trạng thiếu năng lượng. Mà việc này lại càng làm ngân sách nước này thâm hụt.