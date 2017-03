Khuyến khích nhân viên nhảy việc

Derek Christian, chủ công ty My Mail Service. Ảnh: CNN.

Sau 12 năm làm thuê cho tập đoàn Procter & Gamble với công việc bán chất tẩy rửa, Derek Christian muốn trở thành một doanh nhân. Vì thế mà vào năm 2007, anh mua lại My Mail Service, một công ty cung cấp dịch vụ vệ sinh nhà ở tại thành phố Lebanon, bang Ohio. Khách hàng của anh là những hộ gia đình khá giả ở Cincinnati, thủ phủ bang Ohio.

Công ty có doanh số khá ổn định, đạt mức trung bình 260.000 USD mỗi năm. Tuy nhiên điều đáng chú ý là doanh số tuy cao nhưng hầu như không tăng sau từng năm. Christian nhanh chóng nhận ra trở ngại lớn nhất kìm hãm đà tăng của doanh thu: sự luân chuyển của công nhân. Hầu như chẳng có đứa trẻ nào mơ ước trở thành công nhân vệ sinh khi trưởng thành. Vì thế mà thời gian làm việc trung bình của công nhân trong My Maid Service chỉ là 4 tháng. Thực trạng đó khiến nhiều khách hàng không hài lòng, vì họ không muốn thay đổi những công nhân mà họ tin tưởng.

Tỷ lệ luân chuyển công nhân trong năm 2007 lên tới 300% nên Christian phải dành phần lớn thời gian cho việc tuyển dụng và huấn luyện nhân viên. Tăng lương không phải là giải pháp hay để giữ chân họ.

Vì thế Christian gặp một nhà tư vấn. Người này đưa ra một giải pháp lạ thường: My Maid Service sẽ chi tiền để đào tạo những kỹ năng mới cho người lao động nếu họ muốn rời bỏ công ty.

“Nhưng đổi lại công nhân phải làm việc cho tôi trong ít nhất hai năm”, Christian nói.

Christian gặp từng công nhân và thảo luận với họ về lộ trình trong sự nghiệp. Một số người muốn gắn bó với My Maid Service với vai trò quản lý hành chính hoặc giám sát công nhân. Trong khi đó, nhiều người có ý định chuyển sang những công việc khác như y tá, thư ký hay kế toán. Christian chi tiền để công nhân tham gia những khóa đào tạo trên mạng hoặc tại các trường đại học trong thành phố. Chi phí không cao lắm – khoảng 75 tới 100 USD dành cho một người trong mỗi khóa. Một số công nhân lấy luôn dịch vụ lau dọn nhà ở làm đề tài cho bài tập về nhà, chẳng hạn như thiết kế chiến dịch quảng cáo cho dịch vụ.

Dan Bobinski, một nhà tư vấn quản lý tại thành phố Boise, bang Idaho, Mỹ nhận xét rằng chiến lược đào tạo của Christian tuy không phổ biến song lại hiệu quả.

“Anh ấy tìm hiểu động cơ làm việc của họ và sẵn sàng trả tiền để họ làm những công việc thấp kém cho công ty”, Bobinski nói.

Bobinski khẳng định chiến lược của Christian mang đến nhiều lợi ích. Chi phí trung bình cho việc tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới vào khoảng 2.000 USD. Vì thế chi tiền vào những khóa học của nhân viên cũ là một khoản đầu tư thông minh. Đào tạo là một trong những lợi ích mà các công ty nên dành cho nhân viên.

“Lý do hàng đầu khiến người lao động bỏ việc là họ không cảm nhận được thách thức trong công việc. Lực lượng lao động ngày nay, đặc biệt là thế hệ trẻ, luôn muốn học những kỹ năng mới”, Bobinski giải thích.

Nhờ chi tiền cho công nhân học kỹ năng làm việc mới và chính sách tăng lương đều đặn mà tỷ lệ bỏ việc của My Maid Service giảm xuống con số không trong năm 2009. Christian dự đoán tỷ lệ thôi việc sẽ đạt mức cao vào năm 2011, khi phần lớn 32 nhân viên của anh hoàn thành các khóa đào tạo. Tuy nhiên, ông chủ trẻ tin rằng những công nhân mới sẽ trung thành với anh trong hai năm tiếp theo.

Ngoài việc giảm chi phí đào tạo nhân viên mới, sự ổn định trong lực lượng lao động còn làm tăng doanh thu cho công ty. Khi một công nhân vệ sinh làm việc cho một gia đình trong thời gian dài, người đó sẽ chiếm được lòng tin của chủ nhà và nguy cơ trộm cắp tài sản cũng giảm. Lòng tin của khách hàng đối với nhân viên càng lớn thì họ sẽ càng muốn gắn bó lâu dài với công ty. Ngược lại, nếu nhân viên chỉ làm trong một thời gian ngắn chủ nhà sẽ giảm lòng tin với My Maid Service và có thể chọn công ty khác.

Để tăng doanh thu, Christian cũng điều chỉnh chiến thuật tiếp thị. Nhận ra rằng những người thuộc tầng lớp trung lưu như giáo viên, bác sĩ, công chức nhà nước hiếm khi thay đổi chỗ ở, anh quyết định hướng các chiến dịch tiếp thị vào họ. Công ty tuyên bố ba khách hàng trong một nghề nhất định – như lính cứu hỏa, cảnh sát – sẽ được hưởng dịch vụ vệ sinh nhà miễn phí trong một khoảng thời gian nhất định nếu họ là người đăng ký đầu tiên.

Được khuyến khích bởi thành công ở Ohio, Christian quyết định mở rộng hoạt động kinh doanh. Năm 2008 anh thành lập chi nhánh của My Maid Service tại thành phố Dallas, bang Texas cùng người em trai Shawn. Mặc dù môi trường kinh doanh ở Dallas có mức độ cạnh tranh khốc liệt hơn do nhiều công ty cùng ngành nghề sử dụng lao động nhập cư với giá rẻ mạt, chi nhánh tại đây vẫn đạt doanh thu 225.000 USD vào năm 2009. Do doanh thu của chi nhánh tại Ohio đạt 775.000 USD trong cùng thời kỳ, tổng doanh thu của My Maid Service trong năm ngoái vượt mức 1.000.000 USD.

Christian không muốn dừng lại ở đó. Anh sẽ mở thêm nhiều chi nhánh mới ở phía bắc bang Kentucky và thành phố Dayton thuộc bang Ohio ngay trong năm 2010. Ngoài ra My Maid Service sẽ “nhảy” sang cả hoạt động cung cấp dịch vụ vệ sinh tòa nhà thương mại và lau thảm. Christian phấn đấu đạt mức tăng doanh thu là 35% trong năm nay.

Đào tạo kỹ năng mới để nhân viên nhảy việc là một cách kỳ cục để giữ chân người lao động, nhưng Christian khẳng định nó đang mang đến cho anh nhiều lợi ích. Theo Christian, thà công ty có một nhân viên làm việc với tâm trạng hài lòng trong hai năm còn hơn thuê một người sẵn sàng bỏ việc sau 4 tháng.

Theo Thái Dương (VNE/CNN)