Kinh tế Argentina đang đứng trước nhiều thách thức

Công nhân tại Argentina. (Nguồn: Internet)

Nếu Chính phủ Argentina tiếp tục duy trì hoạt động chi tiêu như hiện nay cho tới cuối năm, ngân sách của nước này sẽ bị thâm hụt, đe dọa tới nguồn tài chính cần thiết để chính phủ thực hiện các chương trình phúc lợi xã hội, ảnh hưởng xấu đến lòng tin của những người dân vốn ủng hộ Tổng thống Cristina Fernandez.Kịch bản này có nguy cơ xảy ra đúng vào thời điểm đà tăng trưởng kinh tế của Argentina bị tác động xấu do những khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu.Nhiều người nhận thấy viễn cảnh không mong đợi nói trên hoàn toàn có thể xảy ra sau khi Bộ Kinh tế Argentina cho biết thặng dư ngân sách ban đầu của nước này trong tháng 4/2012 chỉ đạt 1,06 tỷ peso (237 triệu USD), giảm 46% so với mức thặng dư ghi nhận được cùng kỳ năm 2011. Đây có thể là tin xấu đối với Tổng thống Fernandez, người lên cầm quyền từ tháng 10/2011 với cam kết đẩy mạnh hơn nữa mô hình chính sách mà người chồng quá cố của bà, cố tổng thống Nestor Kirchner, đã đề ra.Đến giờ, dường như vẫn chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ Chính phủ của bà Fernandez sẽ kiềm chế được tốc độ chi tiêu hiện tại.Argentina là quốc gia xuất khẩu nhiều bột đậu tương, một loại nguyên liệu thường được sử dụng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi. Và thị trường lớn, tăng trưởng nhanh của mặt hàng này là Trung Quốc. Argentina cũng đứng đầu thế giới về xuất khẩu dầu đậu tương, loại dầu được sử dụng rộng rãi trong nấu ăn và sản xuất nhiên liệu sinh học vốn ngày càng bùng nổ trên toàn cầu. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ đậu tương cao trên toàn thế giới vẫn không đủ sức "cứu" Argentina tránh khỏi nguy cơ thâm hụt ngân sách trong năm 2012 nếu chi tiêu công của nước này không giảm.Những chính sách nhập khẩu và hệ thống trao đổi ngoại hối thiếu tính ổn định của Chính phủ Argentina cũng phần nào ảnh hưởng tới lòng tin của người dân vào triển vọng của nền kinh tế lớn thứ ba khu vực Mỹ Latinh này, đồng thời hạn chế đầu tư nước ngoài vào nông nghiệp trong bối cảnh nước này đang phải hứng chịu “cơn gió ngược” từ những khó khăn của nền kinh tế toàn cầu.Chính phủ Argentina dự báo tăng trưởng kinh tế nước này trong cả năm 2012 sẽ đạt mức 5,1%, cao hơn mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Mỹ và châu Âu, song lại giảm đáng kể so với tốc độ tăng 8,9% mà Buenos Aires đạt được trong năm 2011.Trong tháng 4 vừa qua, thâm hụt ngân sách sau khi trừ chi phí trả nợ của Argentina lên tới 1,86 tỷ peso, so với mức tương ứng 411,8 triệu peso của tháng 4/2011. Giới phân tích dự đoán thâm hụt ngân sách của Argentina sau khi trả nợ sẽ chiếm 3% GDP của nước này, so với mức thâm hụt 1,7% GDP của năm ngoái.