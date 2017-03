Kinh tế Canada giảm dần sự phụ thuộc vào Mỹ

Theo các chuyên gia kinh tế TD, trong dài hạn, tăng trưởng kinh tế của Canada sẽ được thúc đẩy nhờ các mối quan hệ đầu tư kinh doanh thương mại với các nền kinh tế khác không phải Mỹ.



Trong tương lai, tăng trưởng việc làm của nền kinh tế Canada sẽ phụ thuộc vào các ngành công nghiệp tài nguyên năng lượng, khai thác mỏ có trụ sở tại phía Tây đất nước này khi các thỏa thuận xuất khẩu năng lượng sang Trung Quốc, Nhật Bản và các thị trường khác được thúc đẩy.



Đến năm 2020, xuất khẩu trực tiếp từ Canada sang Mỹ sẽ giảm từ mức đỉnh điểm 84% của năm 2002 xuống dưới 67% và đóng góp ổn định vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Canada ở mức 20%, chỉ bằng gần một nửa so với mười năm trước.



Nghiên cứu của TD cũng lưu ý rằng cuộc suy thoái năm 2008 - 2009 đã làm giảm đáng kể nhu cầu của Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu Canada, đặc biệt là ôtô, máy móc và các sản phẩm thiết bị. Ngoài ra, từ năm 2009, Canada đã ký kết và triển khai 6 thỏa thuận thương mại tự do và hiện đang đàm phán 14 hiệp định thương mại tự do khác, trong đó có hiệp định với Liên minh châu Âu dự kiến sẽ được ký kết trong năm nay.



Theo một nghiên cứu chung của Ủy ban châu Âu và Chính phủ Canada, một khi hiệp định có hiệu lực, xuất khẩu của Canada sang châu Âu sẽ tăng thêm 20% vào năm 2014.





(TTXVN/Vietnam+)