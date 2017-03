Kinh tế của Anh vẫn trì trệ, thất nghiệp tăng cao

Ông King cho biết BoE đã hạ mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Anh trong năm 2011-2012 xuống còn 0,9%, so với con số dự báo hồi tháng Tám vừa qua là 1,5% cho năm 2011 và 2,2% cho năm 2012; đồng thời cảnh báo triển vọng kinh tế toàn cầu đã ''xấu đi."



Theo BoE, lạm phát trong tháng 10 vừa qua đã giảm nhẹ xuống 5% so với tháng Chín là 5,2% do giá lương thực, xăng dầu và vé máy bay giảm. Tuy nhiên, mức lạm phát này vẫn cao hơn gấp đôi so với mục tiêu đặt ra của Chính phủ Anh là 2% trong 6 tháng cuối năm 2012 và 1,3% - nửa đầu năm kế tiếp.



Cùng ngày, Cơ quan Thống kê Quốc gia Anh cũng công bố số người thất nghiệp ở nước này trong quý 3 vừa qua tăng 129.000 người, nâng tổng số người không có việc làm lên 2,62 triệu, chiếm 8,3% dân số trong độ tuổi lao động, mức cao nhất trong 17 năm qua.



Đáng chú ý là lần đầu tiên, thanh niên Anh trong độ tuổi từ 16-24 bị thất nghiệp đã vượt quá một triệu người, chiếm 21,9%. Đặc biệt, trong số người thất nghiệp, có đến 1,09 triệu người là nữ giới, con số cao nhất kể từ năm 1988. Những con số trên cho thấy nền kinh tế Anh đang bị ảnh hưởng mạnh từ cuộc khủng hoảng nợ công của Eurozone.



Giới phân tích dự báo rằng do tăng trưởng thấp và các dự báo về lạm phát có khả năng giảm trong những năm tới nên BoE sẽ tiếp tục duy trì lãi suất ở mức thấp là 0,5% cho đến năm 2013. Đồng thời, điều này cũng là dấu hiệu cho thấy BoE sẽ tiếp tục bơm nhiều tỷ bảng vào thị trường trong những tháng tới để kích thích tăng trưởng kinh tế.





(TTXVN/Vietnam+)