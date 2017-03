Kinh tế của khu vực đồng euro vẫn tiếp tục trì trệ

Mức tăng hàng quý liên tiếp 0,2% mà Eurostat vừa thông báo đã được dự đoán trước. Các số liệu dự đoán ban đầu cho thấy Đức và Pháp tiếp tục tăng trưởng 0,4 và 0,5% trong quý 3 do chi tiêu của người tiêu dùng tiếp tục tăng.



Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế cho rằng khu vực đồng euro có thể sẽ trở lại suy thoái trong những tháng tới do cuộc khủng hoảng nợ tại 3 nước được Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ về tài chính là Hy Lạp, Ireland và Bồ Đào Nha đang đe dọa các nền kinh tế lớn hơn như Italy và Tây Ban Nha.



Một nhà kinh tế của Viện Kinh tế Đức (DIW) đã cảnh báo rằng mức tăng trưởng của Eurozone vào quý 4 dự đoán sẽ chậm hơn nhiều do bị tác động của cuộc khủng hoảng nợ trong khu vực.



Cùng ngày, Cơ quan thống kê Hy Lạp cho biết trong quý 3 năm nay, kinh tế Hy Lạp đã giảm 5,2% so với cùng kỳ năm trước. Chính phủ Hy Lạp dự báo kinh tế nước này sẽ suy giảm 5,5% trong năm nay.





(TTXVN/Vietnam+)