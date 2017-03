Kinh tế Hàn Quốc giảm tốc tăng trưởng trong quý 2

BOK và các nhà kinh tế tham gia cuộc thăm dò ý kiến của Dow Jones Newswires từng ước đoán kinh tế Hàn Quốc trong quý 2/2012 tăng 0,5% so với quý trước đó và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2011.



Dự đoán BoK có thể sẽ lại cắt giảm lãi suất thêm một lần nữa, với đợt cắt giảm tiếp theo còn tùy thuộc vào diễn biến ở tình hình bên ngoài.



Trước đó, Thống đốc BoK Kim Choong Soo cho rằng tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc đang mất đi động lực và nêu rõ những rủi ro đang gia tăng đối với dự báo GDP sẽ tăng trưởng 3% năm nay. Con số này là thấp hơn mức dự đoán tăng 3,5% được đưa ra cách đây hai tuần.



Giới phân tích nhận định kinh tế Hàn Quốc chỉ có thể tăng trưởng khoảng 2% năm 2012 nếu châu Âu không kết thúc được cuộc khủng hoảng nợ hiện nay.



Theo nhà phân tích Lee Sang-Jae của Hyundai Securities, "nếu tình hình khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) không chuyển biến tích cực thì có nhiều khả năng nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á này sẽ tăng trưởng dưới ngưỡng 3% năm 2012 do xuất khẩu và nhu cầu nội địa yếu kém".





Theo Anh Quân (TTXVN)