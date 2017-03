Kinh tế Iran bị thiệt hại do các biện pháp trừng phạt

Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani. (Nguồn: nydailynews.com)

Ông Larijani cho biết 20% những khó khăn kinh tế của Iran là do các đòn trừng phạt gây ra. Ông không lý giải cụ thể, song đây là lần đầu tiên một quan chức hàng đầu Iran lên tiếng đánh giá về mức độ ảnh hưởng của các biện pháp trừng phạt đối với nền kinh tế nước này.Đánh giá trên của ông Larijani được đưa ra hai tuần sau khi lệnh cấm vận dầu mỏ của Liên minh châu Âu (EU) và các biện pháp trừng phạt ngân hàng của Mỹ đối với Iran, được thực thi.Các chuyên gia kinh tế cho biết chi phí nhập khẩu đối với Iran tăng từ 20-30% do các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Mỹ và EU áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Iran với lý do Tehran đang tìm cách sản xuất vũ khí hạt nhân và từ chối đình chỉ chương trình làm giàu urani.Trong một diễn biến khác liên quan, cùng ngày 17/7, Iran tuyên bố sẽ bảo hiểm cho tất cả tàu thuyền nước ngoài đi vào lãnh hải Iran. Đây là một phần nỗ lực của Tehran nhằm đối phó với quyết định của EU cấm bảo hiểm cho các tàu chở dầu thô Iran, có hiệu lực từ ngày 1/7 vừa qua, nhằm gây tổn hại cho xuất khẩu dầu mỏ của nước này.Hãng tin Fars dẫn lời Giám đốc Điều hành Tổ chức Cảng và Hàng hải Iran Seyyed Ataollah Sadr nhấn mạnh "Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ chịu mọi trách nhiệm bảo hiểm cho tất cả các tàu thuyền nước ngoài đi vào lãnh hải Iran.".