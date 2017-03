Kinh tế Mỹ có nguy cơ suy thoái trở lại vào năm tới

CBO dự báo, nhịp độ tăng trưởng của kinh tế Mỹ sẽ giảm khoảng 0,5% vào năm tới, đồng thời đẩy tỷ lệ thất nghiệp lên mức 9,1% vào nửa cuối năm 2013, nếu Quốc hội "đặt dấu chấm hết" kỷ nguyên giảm thuế từ thời cựu Tổng thống George W. Bush và các khoản cắt giảm chi tiêu lớn bắt đầu có hiệu lực từ tháng 1/2013. Trong khi đó, thâm hụt ngân sách của Mỹ trong tài khóa 2012 sẽ ở mức 1.100 tỷ USD.



CBO lưu ý các nhà lập pháp Mỹ đang đối mặt với những thỏa hiệp khó khăn trong việc hoạch định các chính sách tài chính của đất nước. Theo họ, nếu các chính sách tài chính hiện hành tiếp tục được thực hiện trong các năm tới, tốc độ tăng trưởng của kinh tế Mỹ dự báo sẽ vẫn duy trì ở mức 1,7% và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 8,0% so với mức 8,3% hiện nay.



Tuy nhiên, điều này lại có thể khiến thâm hụt ngân sách chính phủ vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD, và vay mượn chính phủ sẽ tiếp tục chất thêm gánh nặng cho nền kinh tế trong trung hạn. Vì vậy, nếu thực hiện cắt giảm mạnh (khoảng 500 tỷ USD) chi tiêu và tăng thuế ngay lập tức sẽ khiến kinh tế Mỹ suy yếu.



Theo Nhà Trắng, báo cáo của CBO cho thấy, Quốc hội Mỹ cần xem xét và đưa ra các chính sách tài chính phù hợp nhằm tránh việc cắt giảm chi tiêu ảnh hưởng đến các gia đình quân nhân, những người cao tuổi thuộc chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi của chính phủ cũng như trẻ em được hưởng nền giáo dục chất lượng.



Trước đó, hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Standard & Poor đã cảnh báo khả năng nền kinh tế Mỹ năm tới có thể rơi vào suy thoái trở lại do tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng nợ công tại châu Âu, đà phục hồi mong manh trong nước cùng áp lực phải thắt chặt ngân sách vào cuối năm nay.



Trong dự báo mới nhất, S&P đã nâng nguy cơ kinh tế Mỹ lại lâm vào suy thoái lên 25%, tăng 5% so với dự báo đưa ra hồi tháng Hai, khi nền kinh tế lớn nhất thế giới đang gắng gượng phục hồi sau bão tài chính 2008-2009.



Theo S&P, nguy cơ suy thoái tăng lên do các hoạt động kinh tế của Mỹ từ đầu năm nay đã giảm mạnh. Thêm vào đó, khủng hoảng nợ công châu Âu lan rộng và nguy cơ “hạ cánh cứng” của nền kinh tế Trung Quốc là những tác nhân xấu đe dọa triển vọng kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, S&P cũng dự báo một viễn cảnh khả thi cho nền kinh tế Mỹ - đó là duy trì “tăng trưởng khiêm tốn” ở mức 2,1% trong năm nay.





Theo Như Mai ( TTXVN)