Kinh tế Mỹ tăng trưởng 3%

Chứng khoán Mỹ thăng hoa trong ngày thứ 5 khi các nhà đầu tư thở phào nhẹ nhõm vì Trung Quốc tuyên bố tin đồn họ đang xem xét loại bỏ đồng euro khỏi kho dự trữ là không có thật. Đây là ngày tăng điểm hứng khởi nhất của hàn thử biểu S&P 500 kể từ hôm 10/5, có thêm 35,11 điểm, tương đương 3,29%, lên 1.103,06 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones có thêm 284,54 điểm, đóng cửa phiên ở 10.258,99. Cổ phiếu của hãng công nghệ Microsoft leo thang 4% lên 26 USD.

Nối tiếp thành công của phiên Mỹ, chứng khoán châu Á sáng nay tiếp tục đi lên ngày thứ 3 liên tiếp. Chỉ số tổng hợp chứng khoán MSCI tăng 1,4% lên 113,26 điểm tỉnh đến 10h54 giờ Tokyo. Kể từ đỉnh cao lập được hôm 15/4 đến nay, chỉ số này đã mất 12% do những quan ngại về nền kinh tế châu Âu. Chỉ số chứng khoán của Nhật Bản Nikkei 225 có thêm 1,7 điểm, ngay cả khi chính phủ nước này công bố báo cáo cho thế chỉ số tiêu dùng giảm 1,5% trong tháng 4 và tỷ lệ thất nghiệp tăng thêm 0,1%, lên 5,1%.

Trong ngày giao dịch cuối cùng của tuần, đồng euro đang hướng đến tuần mất điểm thứ 5 liên tiếp so với đồng yen. Hiện mỗi euro chỉ còn đổi được 112,14 yen tại Tokyo sáng nay, so với 112.55 yen tại New York hôm qua. Tương tự, mỗi euro nay chỉ còn tương đương với 1,2331 USD, so với 1,2362 USD hôm qua. So với đôla Mỹ, đồng tiền chung đã mất tới 7,3% giá trị trong tháng này và mất 7,7% kể từ đầu năm đến nay.

Trong khi đó, thị trường dầu đang tràn đầy hy vọng vào tuần tăng điểm đầu tiên trong suốt 4 tuần vừa rồi. Các nhà đầu tư hồ hởi sau thông tin Trung Quốc tái khẳng định cam kết đầu tư vào khu vực châu Âu và Mỹ báo cáo về nhu cầu năng lượng phục hồi. Hôm qua, mỗi thùng dầu có thêm 3,04 USD, lên mức 74,90 USD. Đến 11h19 sáng nay theo giờ Sydney, giá đứng ở 74,77 USD một thùng. Trong ba ngày qua, thị trường dầu đã nhảy vọt 8,8%, giúp bù đắp phần nào đợt điều chỉnh giảm tới 20% từ ngày 3/5 đến 25/5.

Theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ hôm qua, tổng sản phẩm quốc nội của nước này tăng trưởng 3% trong quý một. Kết quả này thấp hơn kỳ vọng 3,2% trước đó. Tuy các hoạt động kinh tế có vẻ đang chậm lại so với đà tăng 5,6% hồi quý 4 năm ngoái, các chuyên gia phân tích vẫn tin tưởng rằng đà phục hồi của nước Mỹ vẫn ở mức an toàn. Tương tự, trong một báo cáo khác, Bộ Lao động Mỹ cho biết số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm, tuy nhiên mức giảm này cũng chưa được như kỳ vọng. Tuy nhiên, hai báo cáo trên không ảnh hưởng mấy đến thị trường tài chính Mỹ.

Thặng dư thương mại của Nhật Bản trong tháng 4 thăng hoa nhờ xuất khẩu tăng trưởng tháng thứ 5 liên tiếp, tiếp tục vực dậy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu nay tăng tới 40,4%. Bất chấp vận đen của Toyota, lượng xe xuất khẩu của nước này vẫn tăng hơn gấp đôi, chủ yếu nhờ nhu cầu từ thị trường Trung Quốc và Mỹ. Nhờ đó, thặng dư thương mại của Nhật Bản đạt con số 8,25 tỷ USD, tăng 14 lần so với một năm trước.

Vòng đàm phán Doha về tự do thương mại lại một lần nữa đi vào bế tắc, theo tuyên bố của người đứng đầu Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Dù Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy đã cảnh báo các nước rằng tự do thương mại toàn cầu chính là một "gói cứu trợ có chi phí thấp" dành cho những quốc gia đang gặp rắc rối tài chính, có vẻ như nỗ lực của ông vẫn không thành công.

Hai trong số những nút thắt chính của vòng đàm phán là Mỹ và EU vẫn chưa thể cam kết về việc cắt giảm trợ cấp cho nông dân của họ và các nước như Trung Quốc, Ấn Độ vẫn cố trì hoãn chưa muốn giảm thuế nhập khẩu. Các cuộc thương thuyết bên trong Vòng đám phán Doha khởi động từ năm 2001 và từ đó đến nay liên tục thất bại, trì hoãn hạn chót. Hạn chót mới nhất cho kết quả của Vòng đàm phán là vào cuối năm nay.

Theo Thanh Bình (VNE)