Kinh tế Nhật Bản bắt đầu có dấu hiệu chững lại

Theo số liệu thống kê sơ bộ do Chính phủ Nhật Bản công bố sáng 16/8, GDP thực tế của Nhật Bản trong quý 2 năm 2010 tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2009 và tăng 0,1% so với quý 1 năm 2010.

Đây là quý thứ ba liên tiếp nền kinh tế Nhật Bản đạt tốc độ tăng trưởng GDP thực tế dương. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng GDP của quý 2 năm 2010 thấp hơn hẳn mức tăng 4,1% của quý 4 năm 2009 và 4,4% của quý 1 năm 2010.

Bên cạnh đó, GDP danh nghĩa của Nhật Bản giảm 0,9% so với quý trước, là lần đầu tiên GDP danh nghĩa của Nhật Bản giảm trong 3 quý vừa qua.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trong quý 2 năm 2010, tiêu dùng, vốn tạo ra 60% GDP của Nhật Bản, chỉ tăng 0,03% so với quý 1 năm 2010.

Tỷ lệ giảm phát tính theo GDP là 1,8%, thấp hơn mức 2,8% của quý trước, nhưng việc giá hàng hóa liên tục giảm khiến người tiêu dùng có xu hướng chờ giá giảm thêm và nhân tố này ảnh hưởng tiêu cực tới quyết định đầu tư của các doanh nghiệp và tăng chi phí vốn vay.

Trong quý 2 năm 2010, kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản tăng trưởng 5,9% nhờ nhu cầu tại thị trường châu Âu tăng mạnh.

Bình luận về các số liệu thống kê trên, Thư ký Quốc hội của Văn phòng Nội các Nhật Bản Keisuke Tsumura cảnh báo nền kinh tế nước này có thể đang "chững lại và đi ngang."

Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế và Chính sách Tài chính Nhật Bản Satoshi Arai đã bác bỏ quan điểm này, cho rằng kinh tế Nhật Bản đang tiếp tục phục hồi dù vẫn phải cẩn trọng với các nguy cơ suy thoái như những bất ổn ở các nền kinh tế và thị trường tài chính xung quanh.

Bộ trưởng Satoshi Arai cũng cho biết Chính phủ Nhật Bản sẽ quyết định liệu có cần các biện pháp kinh tế bổ sung hay không sau khi kiểm tra số liệu GDP chính thức của quý 2 năm 2010 dự kiến công bố trong tháng Chín.

Theo ông Satoshi Arai, Chính phủ và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cần cùng làm việc để kiềm chế sự tăng giá quá cao của đồng yen, đồng thời nhấn mạnh chính phủ nước này đang kiểm soát chặt chẽ xem liệu tỉ giá đồng yên đối với các ngoại tệ chủ chốt khác có phải là "trở ngại lớn nhất" cho quá trình phục hồi kinh tế hay không.

Với mức tăng trưởng chậm lại, GDP danh nghĩa của Nhật Bản trong quý 2 năm 2010 ở mức 1.288 tỷ USD, thấp hơn mức 1.337 tỷ USD của Trung Quốc.

Mặc dù khẳng định trong 6 tháng đầu năm 2010, Nhật Bản vẫn là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới nhưng các nhà phân tích kinh tế của Nhật Bản đều cho rằng với xu hướng tăng trưởng hiện nay, nền kinh tế Trung Quốc sẽ vượt qua Nhật Bản trong năm 2010.

