Kinh tế Nhật Bản thêm dấu hiệu mất đà hồi phục

Khi gói kích thích kinh tế hết tác dụng và chính phủ tiến hành chính sách thắt chặt tài chính, sản lượng công nghiệp của Nhật Bản trong tháng 9/2010 đã giảm 1,9% so với tháng 8/2010, giảm mạnh hơn so với dự kiến ở mức 0,6%, trong đó giảm nhiều nhất là sản lượng ôtô, hàng điện tử và các mặt hàng chế tạo khác.



Nhà kinh tế Hideki Matsumura, thuộc Viện Nghiên cứu Nhật Bản, cho rằng một trong những nguyên nhân quan trọng gây ra tình trạng trên phải kể đến hoạt động trợ giá mua ôtô đã hết thời hạn và chính sự sụt giảm sản lượng ôtô là nhân tố chủ chốt khiến tổng sản lượng công nghiệp của Nhật Bản đi xuống.



Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản dự kiến sản lượng công nghiệp của nước này sẽ tăng trở lại 1,7% trong tháng 11/2010. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia phân tích thì con số này thể hiện sự lạc quan thái quá của giới lãnh đạo.



Ông Matsumura nhận định sản lượng công nghiệp của Nhật Bản hiện vẫn phụ thuộc nặng nề vào nhu cầu từ bên ngoài trong bối cảnh nhu cầu quốc tế cũng đang sa sút. Chính vì thế, thật khó để ngành này hồi phục trước sáu tháng cuối năm 2011.



Trong báo cáo nửa năm một lần vừa công bố, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) dự báo giá tiêu dùng trong nước sẽ còn giảm cho tới tài khóa 2011, đồng thời cam kết giữ nguyên lãi suất cơ bản trong khoảng 0-0,1% cho tới khi giảm phát được khống chế.



Tuần trước, nội các Nhật Bản đã thông qua khoản ngân sách bỏ sung khoảng 63 tỷ USD cho gói kích thích kinh tế mới.



Trong khi đó, những khó khăn kinh tế cũng đang gây khó khăn cho tham vọng của Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan trong việc cắt giảm chi tiêu ngân sách và nỗ lực giảm nợ quốc gia, hiện ở mức cao nhất trong số các nước công nghiệp phát triển nhất thế giới, tương đương 200% tổng sản phẩm trong nước (GDP).



Công ty tư vấn Capital Economics cũng ra thông cáo cho rằng triển vọng kinh tế Nhật Bản rất u ám trong quý 4/2010, do đồng yen cao giá so với đồng USD, làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu, bất chấp đợt can thiệp vào thị trường tiền tệ trong tháng Chín của chính phủ nước này.





Theo Trang Nhung (TTXVN/Vietnam+)