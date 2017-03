Kinh tế Singapore bất ngờ suy giảm trong quý hai

Bộ Thương mại Singapore cho rằng sự suy giảm bất ngờ này, trái ngược với mức tăng trưởng 9,4% trong quý 1, phần lớn do sản lượng trong lĩnh vực y sinh sụt giảm.



Singapore là nền kinh tế theo hướng xuất khẩu và được coi là một trong những nền kinh tế dẫn đầu châu Á. So với cùng kỳ năm ngoái, GDP của Singapore tăng trưởng 1,9%, vẫn nằm trong khung dự báo tăng trưởng từ 1,0- 3,0% trong cả năm của chính phủ nước này.



Nhà kinh tế chiến lược Justin Harper của IG Markets Singapore cho rằng con số tăng trưởng nói trên là đáng thất vọng vì hầu hết giới kinh doanh kỳ vọng kinh tế nước này sẽ tăng trưởng nhẹ.



Theo ông, cho đến nay, kinh tế Singapore đã tương đối hồi phục và vượt qua "cơn bão" đến từ Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) bằng cách đa dạng hóa hàng loạt lĩnh vực, trong đó có dầu khí, dược phẩm và điện tử, song "những luồng gió ngược" vẫn còn quá mạnh khi châu Á bị tác động do trao đổi thương mại với châu Âu tăng trưởng chậm lại.



Trong khi đó tại Seoul, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 13/7 đã hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế năm 2012 của nước này xuống 3% từ mức dự kiến 3,5% đưa ra trước đó, trong bối cảnh những nhân tố bất ổn định ở bên ngoài gia tăng.



Sự điều chỉnh trên diễn ra sau khi BOK hạ 25 điểm cơ bản lãi suất tái cấp vốn (lãi suất repo) bảy ngày xuống 3% hôm 12/7, lần cắt giảm lãi suất đầu tiên trong vòng 13 tháng qua.



Trước đó, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cũng đã hạ dự báo tốc độ tăng trưởng GDP của các nền kinh tế đang phát triển của châu Á (bao gồm 45 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương), do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính ở châu Âu, sự phục hồi kinh tế chậm chạp ở Mỹ và sự tăng trưởng chậm ở Trung Quốc và Ấn Độ.



Theo ADB, các nền kinh tế trong khu vực sẽ tăng trưởng 6,6% trong năm nay và 7,1% trong năm 2013, thấp hơn so với con số dự báo tương ứng 6,9% và 7,3% mà ngân hàng này đưa ra hồi tháng Tư.





(TTXVN)