Kinh tế Tây Ban Nha chính thức rơi vào suy thoái

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Tây Ban Nha đã giảm 0,3% trong quý 1/2012, quý thứ hai liên tiếp tăng trưởng âm. Tuy nhiên, con số này vẫn khả quan hơn so với dự đoán mà Ngân hàng trung ương Tây Ban Nha đưa ra là giảm 0,4%.



Kinh tế Tây Ban Nha đã rơi trở lại vào suy thoái sau đợt suy thoái đầu tiên hồi mùa Hè năm 2008 do nhu cầu trong nước giảm. Với 5,6 triệu người thất nghiệp và con số này dự kiến sẽ còn tăng lên nữa trong những tháng tới, nhu cầu trong nước suy giảm do người Tây Ban Nha vẫn "siết chặt hầu bao", trong khi các ngân hàng của nước này vẫn không muốn cho vay hoặc cho cầm cố.



Chính phủ Tây Ban Nha dự đoán trong năm nay, nền kinh tế nước này sẽ giảm khoảng 1,7%, tiếp đó sẽ tăng nhẹ 0,2% vào năm 2013.



Cùng ngày, Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's đã hạ mức xếp hạng tín nhiệm của 11 ngân hàng Tây Ban Nha do lo ngại về hệ thống ngân hàng và triển vọng kinh tế nghèo nàn của nước này.





(TTXVN)