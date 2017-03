Kinh tế Thái Lan năm nay sẽ tăng trưởng gần 5%

Theo BoT, đầu tư của khu vực nhà nước và tư nhân sẽ tăng lần lượt 20% và 11,5%, so với mức tăng tương ứng 8,3% và 7,4% trong năm ngoái. Tuy vậy, giá trị xuất khẩu hàng hóa của Thái Lan có thể chỉ tăng 7,8-8%, so với mức tăng trên 16% của năm 2011, do kinh tế thế giới chững lại và năng lực sản xuất của ngành chế tạo bị lũ lụt tác động.



Ảnh hưởng của trận lũ lụt lịch sử cuối năm ngoái đối với Thái Lan là rất lớn, với tổng sản phẩm trong nước GDP trong quý IV/2011 ước tăng trưởng âm 5,2% so với cùng kỳ năm 2010 (ước tính tăng trưởng âm 7,4% so với quý III/2011), tức là tồi tệ hơn so với cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. BoT đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Thái Lan cả năm trước xuống chỉ còn 1%.



Ông Paiboon Kittisrikangwan, Trợ lý Thống đốc BoT nói rằng sức ép lạm phát có xu hướng dịu lại ở xứ “chùa Vàng” trong 6 tháng đầu năm, trước khi nhích lên vào nửa cuối năm nay. Dự đoán lạm phát năm nay sẽ là 2,2-3,2%, so với con số 2,4-3,8% năm ngoái, một phần vì chính phủ thực hiện chính sách tăng lương tối thiểu và bảo trợ giá nông sản cộng với sự biến động của giá năng lượng.



Ông Paiboon cho rằng mặc dù châu Âu đang lâm vào suy thoái nhưng kinh tế toàn cầu vẫn có triển vọng tăng trên 3%. Các yếu tố cần lưu tâm theo dõi là vấn đề liên quan đến nghị quyết giải quyết cuộc khủng hoảng nợ của châu Âu, việc có thể tác động đến các khu vực kinh tế và thị trường tài chính của nhiều nước.





Theo Ngọc Tiến/Bangkok (Vietnam+)