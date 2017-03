Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục có nhiều dấu hiệu lạc quan

Cuối tuần trước, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỹ Recep Tayyip Erdogan cho biết các cuộc biểu tình phản đối trong hai tuần gần đây là phép thử đối với sự đàn hồi của nền kinh tế đất nước trước những biến động lớn.



Theo Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ Erdem Basci, dòng tiền rút ra khỏi thị trường Thổ Nhĩ Kỳ từ đầu tháng Năm là vào khoảng 7,9 tỷ USD - bằng 2/3 dòng tiền từ nước ngoài đổ vào Thổ Nhĩ Kỳ.



Còn nhà kinh tế Huseyin Sumer thì cho biết thị trường chứng khoán Thổ Nhĩ Kỳ đã phục hồi trở lại các mức như trước khi xảy ra bạo loạn. Tuy nhiên, theo ông Sumer, dù chưa rõ những diến biến trên có liên quan đến tình hình trên thế giới hay không, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cần cảnh giác trước những ảnh hưởng về lâu dài của các cuộc biểu tình đối với nền kinh tế.



Các hãng xếp hạng tín dụng cũng vẫn tỏ ra lạc quan về kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ. Hãng Fitch nhận định những cuộc biểu tình phản đối không đe dọa tới mức xếp hạng tín nhiệm BBB của nước này, song cảnh báo nếu các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục xảy ra thường xuyên thì có thể Fitch sẽ phải đánh giá lại mức tín nhiệm.



Bất chấp thâm hụt tài khoản vãng lai của Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tới mức 6% GDP, số liệu công bố vào đầu tuần qua cho thấy GDP của nước này vẫn tăng trưởng 3% trong quý I/2013, cao hơn dự kiến. Thành tích này chủ yếu nhờ vào sự gia tăng trong chi tiêu tiêu dùng, vì các thị trường xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ còn chưa phục hồi. Thống đốc Erdem Basci cho biết ông hy vọng đà tăng trưởng sẽ mạnh hơn trong quý II và lạm phát sẽ bắt đầu dịu lại từ tháng Tám sau khi tăng mạnh trong tháng Sáu và tháng Bảy.



Đầu tư nước ngoài vào thị trường trái phiếu Thổ Nhĩ Kỳ dường như cũng không bị ảnh hưởng. Đồng lira của nước này cũng vẫn mạnh so với đồng USD, do Ngân hàng trung ương đưa ra các giải pháp siết chặt thanh khoản nhằm ổn định giá trị đồng nội tệ. Riêng với lĩnh vực du lịch, tuy một số tour du lịch bị hủy bỏ song theo Chủ tịch Hiệp hội các chủ khách sạn Timur Bayindir, thì ngành du lịch sẽ dễ dàng hồi phục nếu tình hình căng thẳng sớm chấm dứt.



Trong quý I/2013, doanh thu từ ngành du lịch Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên 4,9 tỷ USD, cao hơn gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng du khách tới nước này cũng tăng 18,7% lên trên 5 triệu lượt người trong ba tháng đầu năm nay./.





Theo Thùy Chi (TTXVN)