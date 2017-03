Kinh tế Thụy Điển lần đầu suy giảm trong 18 tháng

Các chuyên gia phân tích tham gia cuộc thăm dò ý kiến của Dow Jones Newswires đã kỳ vọng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này sẽ tăng nhẹ 0.1% trong quý 2 năm nay.



Trong quý 1, GDP của đất nước Bắc Âu này đã tăng 0,6%, "đi ngược" với xu hướng suy giảm của khu vực, nhưng tiếp tục bị tác động bởi tình hình sa sút tại một số nước châu Âu mà là các thị trường xuất khẩu chủ chốt của Thụy Điển trong quý 2. Bù lại, lượng hàng trữ trong kho và chi tiêu của các hộ gia đình lại đóng góp đáng kể cho kết quả đạt được trong quý.



Tuy nhiên, xuất khẩu - chiếm gần 50% kinh tế Thụy Điển - giảm 3,2% so với cùng kỳ năm trước và là quý giảm thứ hai liên tiếp. Đầu tư cũng giảm 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái, do sự suy giảm trong khu vực tư nhân.



Trong lúc Chỉ số quản lý sức mua (PMI) trong tháng 7/2013 cũng cho thấy kinh tế Thụy Điển đang trải qua thời gian rất khó khăn và triển vọng kém khả quan của nền kinh tế nước này.



Tờ nhật báo Dagens Industri của Thụy Điển dẫn số liệu của Ngân hàng trung ương Thụy Điển Swedbank và Cơ quan Thương mại Silf cho biết chỉ số PMI của Thụy Điển giảm từ 53,5 trong tháng Sáu xuống 51,3 trong tháng Bảy, thấp hơn so với con số dự kiến 53,4.





Theo Hạnh Phúc (TTXVN)