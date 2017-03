Lại một công ty Trung Quốc bị kiện vì búp bê Jobs

Các sản phẩm sử dụng thương hiệu Steve Jobs. (Nguồn: Internet)

Các sản phẩm sử dụng thương hiệu Steve Jobs. (Nguồn: Internet)

Theo Cao Phong (Vietnam+)



Công ty In Icons của Trung Quốc đã dùng hình ảnh phông nền quảng cáo của công ty với dòng chữ "One more thing" và sản xuất chiếc kính giống với của Steve.Nhóm phụ trách pháp lý của Apple đã ra văn bản cảnh cáo đối với công ty sản xuất các sản phẩm búp bê mini hình Steve Jobs này.Văn bản có đoạn nêu: “Những loại đồ chơi có logo, tên nhân vật và hình thức nhận diện của hãng công nghệ Apple đều là hành vi phạm tội.”Điều 3344 Luật Dân sự California (Mỹ) nghiêm cấm việc sử dụng tên cá nhân, diện mạo, giọng nói hay những đặc trưng của một cá nhân mà không được sự ủy quyền từ trước đó. Quyền nhân cách này được bảo hộ trong khi họ còn sống hoặc ngay cả khi họ đã chết trong vòng 70 năm.Công ty In Icons đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông và công nghệ ngay sau khi cho ra mắt hình tượng búp bê Steve Jobs có chiều cao 30cm vào dịp Tết dương lịch 2012.Đi kèm với chú búp bê giá 100USD này, In Icons còn bán thêm phục trang và các đồ trang sức khác tượng trưng cho Steve Jobs như cặp kính, áo sơ mi đen, quần jeans nhãn hiệu New Balance...Ngoài ra, trên phông nền quảng cáo hôm ra mắt, hãng này còn đề dòng chữ "One more thing," một trong những cụm từ nổi tiếng mà lúc còn sống Steve vẫn thường nói.Những tranh cãi về búp bê Jobs không phải là chuyện hiếm gặp. Hồi tháng 11/2010, Apple đã yêu cầu một công ty Trung Quốc M.I.C. Gadget ngừng ngay việc bán các hình tượng Steve Jobs dùng để trang trí cho những chiếc iPhone với giá 80 USD.