Lại thêm nạn nhân "tố" suýt bỏ mạng vì lỗi xe Toyota

Sóng gió chưa qua

Hãng Toyota và các cơ quan chức năng Mỹ nói rằng, họ đã tiến hành điều tra về vụ việc xảy ra hôm thứ Hai, trong đó một chiếc xe Prius bị tăng tốc đột ngột trên đường cao tốc gần San Diego, California. Tính tới thời điểm xảy ra tai nạn chiếc xe này vẫn chưa được sửa chữa lỗi bàn đạp ga.



Theo tin từ các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ, ông James Skies 61 tuổi - chủ nhân chiếc Prius 2008 nói trên đã nói rằng: Ông đã đưa xe của mình tới một đại lý của Toyota, nhưng đại lý đã từ chối thực hiện việc sửa chữa tại chỗ.



Chiếc xe trong vụ việc là mẫu xe Prius 2008, đây là mẫu xe thuộc diện thu hồi hồi tháng 11-2009 của hãng Toyota để sửa chữa bàn đạp ga có thể bị kẹt hoặc tăng tốc ngoài ý muốn.

Ông Jame Skies đang kể lại những phút kinh hoàng trên chiếc xe của mình

Ông James Skies đã rất sợ hãi khi chiếc xe của mình đột ngột tăng tốc đến 90 dặm/giờ và ông đã phải gọi tớ số cấp cứu khẩn cấp 911 để cầu cứu. Tuy nhiên, trước khi gọi tới số này Skies đã phải cố gắng dùng một tay giữ tay lái, tay còn lại cho xuống chân ga để nới lỏng chân ga bị mắc kẹt. Phải mất tới 23 phút thì chiếc xe của ông mới dừng lại được sau khi có sự can thiệp của lực lượng tuần tra đường bộ California.

Ông Skies nói: "Tôi vẫn còn lo lắng. Dạ dày còn rất đau". Ông Skies cũng nói thêm: "Tôi đã cố gắng phanh lại, đạp phanh đúng cách, thậm chí rất mạnh song vẫn không thay đổi được điều gì, chiếc xe vẫn cứ lao đi". Cảnh sát Todd Neibert - người giúp đỡ Skies - nói: "Thật tốt vì nó đã kết thúc. Không ai bị thương và chiếc xe đã dừng lại".

Theo một tuyên bố gần đây, Toyota cho biết họ đã cử một chuyên gia thuộc lĩnh vực kỹ thuật tới San Diego để điều tra các báo cáo và giúp đỡ khách hàng. Toyota đã thu hồi hơn sáu triệu xe tại Mỹ kể từ mùa thu năm ngoái vì vấn đề tăng tốc trong nhiều dòng xe và các vấn đề về phanh của dòng xe Prius.

Ông Skies trả lời phỏng vấn hãng CNBC và nói: “Tôi sẽ không lái chiếc xe đó nữa. Nếu tôi đã gặp sự cố thì bất cứ ai cũng có thể gặp lại điều đó".



Sau câu chuyện của Skies, hôm thứ Ba, một trường hợp khác là người phụ nữ 56 tuổi chưa rõ tên, sống ở Newyork cũng lên tiếng với cảnh sát về việc chiếc Prius 2005 của bà cũng đột nhiên bị tăng tốc, sau đó lảo đảo ngang qua đường và lao vào một bức tường đá. Tuy nhiên, may mắn là bà không bị thương tích nghiêm trọng. Cảnh sát cho biết, thảm sàn không phải là yếu tố gây ra vấn đề.



Nhật Bản vẫn đang trong quá trình thông báo cho các lái xe đưa chiếc Prius của mình đi sửa chữa.

Có những tín hiệu lạc quan?

Trong khi đó, theo một báo cáo thứ ba của hãng tin AP, doanh số xe của hãngToyota được bán ở Bắc Mỹ đã tăng khoảng 50% trong 8 ngày đầu tiên của tháng 3 so với cùng kỳ, do đã có những ưu đãi cho khách hàng.



Trong một cuộc phỏng vấn với AP, Don Esmond, Phó Chủ tịch phụ trách hoạt động sản xuất của chi nhánh Toyota tại Hoa Kỳ, cho biết những con số vượt mong đợi của công ty và cho biết nhu cầu đối với xe ô tô của người tiêu dùng bị hạn chế trong thời kỳ suy thoái kinh tế.



Tại cuộc họp báo ở Mỹ hôm 8-3, Toyota đã công bố kết luận điều tra hệ thống van tiết lưu mà hãng vừa thực hiện. Theo Toyota, hệ thống này không hề có lỗi mà nguyên nhân khiến xe tăng tốc đột ngột là do chân phanh tự mắc kẹt hoặc thảm sàn chen chân phanh.

Cũng trong cuộc họp báo này, hãng Toyota đã kết luận, kết quả nghiên cứu của ông David Gilbert ở đại học Nam Illinois cho rằng xe của hãng có lỗi với hệ thống điện tử kiểm soát tiết lưu là không chính xác.

Theo Thành Công (VTC News/Reuters, AP và JapanToday)