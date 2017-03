Lạm phát Hàn Quốc cao nhất trong vòng 3 năm qua

Theo số liệu công bố ngày 1/9 của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của "Xứ Kim chi" trong tháng 8 vừa qua đã lên 5,3%, tăng so với 4,7% của tháng 7 và là mức cao nhất kể từ tháng 8/2008 khi CPI lên tới 5,6%.



Đây cũng là tháng thứ tám liên tiếp CPI của Hàn Quốc vượt qua mức dự báo về lạm phát mà Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đưa ra cho năm nay là từ 2-4%.



Bộ Tài chính Hàn Quốc đã xác định vấn đề kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, giá thực phẩm tăng cao do thiên tai và sự gia tăng của giá nhiên liệu, nguyên liệu trên thế giới đã cản trở những nỗ lực này.



Cùng ngày, Bộ Kinh tế Tri thức Hàn Quốc cho biết thặng dư thương mại của nước này trong tháng 8 đã giảm mạnh so với tháng trước do kỳ nghỉ hè và sự giảm sút trong xuất khẩu công nghệ đến các nước phát triển.



Thặng dư thương mại trong tháng 8/2011 đã giảm xuống còn 821 triệu USD so với mức thặng dư trong tháng 7/2011 là 6,31 tỷ USD.



Tháng 8/2011, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc tiếp tục giữ nguyên lãi suất chủ chốt là 3,25% trong tháng thứ 2 liên tiếp do sự bất ổn của nền kinh tế toàn cầu.





(TTXVN/Vietnam+)