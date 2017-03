Lạm phát Nhật lên cao nhất 5 năm

Theo số liệu vừa được cơ quan thống kê Nhật Bản công bố, CPI (trừ thực phẩm tươi sống) tháng 7 của nước này đã tăng 0,7% so với cùng kỳ. Số liệu trên vượt dự đoán trung bình của các nhà phân tích trong khảo sát của Bloomberg với 0,6% và cũng là cao nhất kể từ tháng 7/2008.



Giá cả tăng tốc sẽ giúp Thủ tướng Abe thay đổi quan niệm chi tiêu từ thời giảm phát của người dân. Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) cũng đang thực hiện chương trình nới lỏng chưa từng có sau 15 năm nước này giảm phát. Tuy nhiên, theo Bloomberg, mục tiêu lạm phát 2% dường như vẫn còn xa vời khi giá cả tháng trước chủ yếu được đẩy lên do chi phí nhập khẩu và năng lượng tăng cao.



Junko Nishioka - kinh tế trưởng tại Ngân hàng Hoàng gia Scotland (RBS) nhận xét: "Nhật Bản đang tiến vào thời kỳ lạm phát thực sự. Dữ liệu hôm nay rất đáng khích lệ với BOJ, và họ có thể sẽ giữ chính sách tiền tệ thêm một thời gian nữa".



Theo một báo cáo khác, tỷ lệ thất nghiệp tại Nhật Bản hiện là 3,8%. Sản lượng công nghiệp cũng tăng, nhưng dưới mức dự đoán với 3,2% so với tháng trước.



Thuế tiêu dùng có thể tăng thêm 3% vào tháng 4 năm sau đang đe dọa đà phục hồi của Nhật Bản, kể cả khi việc này giúp củng cố ngân sách quốc gia. Phó thống đốc BOJ - Kikuo Iwata tuần này đã phải kêu gọi người dân kiên nhẫn và cho biết phải thêm một thời gian nữa các chính sách tiền tệ của họ mới kích thích được "tăng lương và giá cả" một cách bền vững.



Sau các thông tin trên, chỉ số Nikkei 225 trên sàn chứng khoán Tokyo đã tăng 1,2% lúc 9h sáng nay (giờ Tokyo), gần chạm mức tăng mạnh nhất 5 ngày. Yen cũng tiếp tục giảm giá 0,1% so với USD. Từ đầu năm, đồng tiền này đã mất giá hơn 20%.



Số liệu tích cực từ Nhật Bản và tin GDP quý II của Mỹ tăng vượt dự đoán với 2,5% sau điều chỉnh cũng khiến chứng khoán châu Á mở cửa khởi sắc. Chỉ số MSCI Châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng 0,1%, Kospi (Hàn Quốc) lên 0,2% và S&P/ASX 200 (Australia) tăng 0,1%.





Theo Thùy Linh (VNE)