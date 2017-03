Lạm phát Nhật lên cao nhất 5 năm

Theo số liệu Cục thống kê Nhật Bản vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cơ bản (trừ thực phẩm) tháng 8 của nước này đã tăng 0,8% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng mạnh nhất từ năm 2008 và vượt dự báo của giới phân tích tại Bloomberg với 0,7%.



Tuy các số liệu này cho thấy các chính sách của ông Abe đã có thành công bước đầu, thuế tiêu dùng dự kiến tăng vào tháng 4 năm sau vẫn có thể đè nặng lên túi tiền người dân và kéo tụt sức tăng của nền kinh tế. Theo giới phân tích, quyết định cuối cùng về thuế này sẽ được ông Abe đưa ra vào ngày 1/10.



“Nếu không tăng lương, sức mua của các gia đình sẽ giảm dần. Ông Abe sẽ phải tiếp tục chiến dịch vận động các công ty tăng lương cho nhân viên”, Taro Saito - Giám đốc nghiên cứu kinh tế tại Viện NLI cho biết. Niềm tin tiêu dùng của Nhật Bản cũng giảm tháng thứ 3 liên tiếp trong tháng trước.



Bên cạnh đó, nếu bỏ giá nhiên liệu và hàng dễ hỏng, CPI lại giảm 0,1%. Đồng yen giảm giá 20% so với USD từ đầu năm đã khiến giá nhiên liệu tháng này cũng lên cao nhất từ 2008, theo Bộ Công nghiệp Nhật Bản. Lò phản ứng hạt nhân cuối cùng bị đóng cửa hồi giữa tháng càng khiến Nhật Bản phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu.



Sau thông tin trên, chỉ số Topix trên sàn chứng khoán Tokyo sáng nay giảm 0,1%, còn đồng yen tăng 0,1% so với USD.





Theo Thùy Linh (VNE)