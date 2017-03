Lệnh cấm nhập gia cầm Trung Quốc là bất hợp pháp

Phán quyết trên đã được thông qua tại cuộc họp của Ủy ban Giải quyết tranh chấp (DSB) của WTO, trên cơ sở báo cáo của ủy ban này hôm 29/9 mà không vấp phải sự kháng cáo từ phía Mỹ.



Trong một thông cáo gửi cuộc họp của DSB, phái đoàn Trung Quốc tại WTO đã hoan nghênh những quyết định "nêu rất rõ" trong phán quyết. Bắc Kinh cho biết Mỹ đã cấm hoàn toàn việc nhập khẩu các sản phẩm gia cầm từ Trung Quốc kể từ năm 2007, vi phạm cơ bản các quy tắc có liên quan của WTO.



Trung Quốc cũng bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ "tiến hành các bước tích cực nhằm xóa bỏ mọi biện pháp phân biệt đối với các sản phẩm gia cầm của Trung Quốc, đối xử bình đẳng trong việc đánh thuế và kiểm tra chất lượng gia cầm của Trung Quốc, cũng như "bình thường hóa" quan hệ thương mại Mỹ-Trung trong vấn đề này.



Về phần mình, phái đoàn Mỹ tại WTO tuyên bố họ thất vọng với phán quyết của DSB và cho rằng kết luận của ủy ban này không chính xác vì điều khoản 727 đã hết hiệu lực trong năm 2009. Mỹ khẳng định tranh chấp sản phẩm gia cầm với Trung Quốc đã được giải quyết.



Năm 2004, Trung Quốc và Mỹ đã ngừng nhập khẩu các sản phẩm thịt gia cầm của mỗi nước do lo ngại dịch cúm gia cầm. Sau đó, Trung Quốc đã hủy bỏ lệnh cấm nhập từ Mỹ sau khi những cảnh báo về dịch cúm H1N1 được xóa bỏ.



Tuy nhiên, các sản phẩm gia cầm của Trung Quốc xuất sang thị trường Mỹ vẫn tiếp tục bị phong tỏa theo điều khoản 727 do Quốc hội Mỹ thông qua, theo đó ngăn cản việc sử dụng ngân sách cũng như ra quy định xóa bỏ lệnh cấm nhập khẩu thịt gà từ Trung Quốc. Theo yêu cầu của Trung Quốc, WTO đã thành lập một ủy ban vào ngày 23/9/2009 để điều tra vụ tranh chấp trên.



Theo thống kê của WTO, DSB đã chấp thuận giải quyết 12 vụ tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc kể từ tháng 1/2007, so với chỉ ba vụ kiện trong vòng năm năm bắt đầu từ tháng 1/2002./.





