Lệnh trừng phạt Iran của Mỹ khiến dầu thô tăng giá

Sáng cùng ngày trên sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 1/2012 tăng 1 xu lên 96,93 USD/thùng và giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng tăng 12 xu lên 107 USD/thùng.



Nhà Trắng vừa cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 21/11 đã ra lệnh áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào ngành hóa dầu và năng lượng của Iran, theo đó sẽ trừng phạt bất cứ đối tượng nào giúp Iran khai thác và phát triển các nguồn dầu mỏ của nước này.



Động thái mới nhất của Mỹ nhằm gia tăng sức ép lên Tehran sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đưa ra những quan ngại mới về khả năng có thiên hướng quân sự trong chương trình hạt nhân của Tehran. Một quan chức Mỹ cho biết Bộ Tài chính Mỹ cũng đã coi Iran là "khu vực quan ngại chính về rửa tiền."



Jonathan Barratt, Giám đốc điều hành Commodity Broking Services có trụ sở tại Sydney, cho rằng lệnh trừng phạt của các nước phương Tây nhằm ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Iran đã đẩy giá dầu lên bất chấp vấn đề nợ công tại Mỹ và châu Âu. Quan chức này cũng dự báo lệnh trừng phạt Iran sẽ là nhân tố gây nhiều sức ép lên thị trường dầu mỏ thế giới.



Đêm trước tại New York và London, dầu thô giảm gần 1 USD do những quan ngại liên quan đến khả năng các nghị sỹ Quốc hội Mỹ sẽ không nhất trí được về việc cắt giảm thâm hụt ngân sách. Chốt phiên này, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 1/2012 tại New York giảm 75 xu xuống 96,92 USD/thùng và giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng giảm 68 xu xuống 106,88 USD/thùng.





Theo Trang Nhung (TTXVN/Vietnam+)