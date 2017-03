LHQ hạ dự báo tăng trưởng của khu vực Mỹ Latinh

Theo bà Alicia Bárcena, Thư ký thường trực ECLAC, Brazil sẽ đạt tăng trưởng 2,5%, cao hơn mức 0,9% của năm 2012, tuy nhiên giảm so với dự đoán trước đó, do xuất khẩu giảm và đầu tư thiếu năng động.



Trong khi đó, Mexico sẽ đạt mức tăng 2,8%, giảm so với mức 3,9% của năm ngoái, do sản xuất công nghiệp tiếp tục xu hướng giảm từ năm 2012, và xuất khẩu cũng bị sụt.



Argentina, nền kinh tế lớn thứ ba tại khu vực, sẽ đạt mức tăng 3,5%, cao hơn mức 1,9% của năm ngoái.



Với 12,5%, Paraguay sẽ đạt mức tăng trưởng cao nhất tại Mỹ Latinh và Caribe trong năm nay, sau khi bị giảm 1,2% năm 2012. Đứng sau danh sách là Panama (7,5%), Peru (5,9%), Bolivia (5,5%), Nicaragua (5,0%) và Chile (4,6%).



Các nước đạt tăng trưởng thấp nhất là Jamaica (0,5%), Barbados (0,7%) và Venezuela (1%).



Kinh tế Mỹ Latinh và Caribe dậm chân tại chỗ một phần quan trọng là do kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn thứ 3 của khu vực, giảm tốc và ước tính sẽ ở mức 7,5% trong năm nay. Sự giảm tốc của Trung Quốc đã ảnh hưởng tới các nền kinh tế của các nước như Brazil, Chile, Panama và Peru.



Tháng Tư vừa qua, ECLAC dự báo Mỹ Latinh và Caribe năm nay sẽ tăng trưởng 3,5%, giảm so với mức dự đoán 3,8% đưa ra tháng 12 năm ngoái.



Năm 2011 kinh tế Mỹ Latinh và Caribe tăng trưởng 4,3%, giảm so với 5,6% của năm trước đó.





Theo Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)