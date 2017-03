Liên hợp quốc giải tỏa khoản 1,5 tỷ USD cho Libya

Quân nổi dậy tại Tripoli ngày 23/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

(Vietnam+)



Thỏa thuận đạt được vào phút chót trên đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ không phải thúc đẩy tiến hành một cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an để giải tỏa khoản tiền này.Một quan chức ngoại giao gần gũi với các cuộc đàm phán nói với AFP: "Do đã đạt được một thỏa thuận nên sẽ không có phiên bỏ phiếu nào và số tiền này sẽ được giải tỏa."Số tiền 1,5 tỷ USD do Mỹ nắm giữ. Nước này muốn chuyển 500 triệu USD cho các tổ chức nhân đạo quốc tế, 500 triệu USD cho Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) để trả lương và các dịch vụ thiết yếu trong khi chuyển 500 triệu USD còn lại vào một quỹ quốc tế cho Libya để thanh toán tiền nhiên liệu và các mặt hàng khẩn cấp.Trước đó, Nam Phi đã cản trở biện pháp trên tại ủy ban trừng phạt của Liên hợp quốc về Libya trong hơn hai tuần vì cho rằng giải tỏa số tiền này cho chính phủ của phe nổi dậy có thể hàm ý công nhận NTC.Hiện cả Nam Phi và Liên minh châu Phi (AU) đều chưa công nhận chính quyền đối lập ở Libya.Những người ủng hộ chính quyền này nay đã kiểm soát phần lớn thủ đô Tripoli trong khi tìm cách nắm quyền lực từ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi.Italy cũng tuyên bố sẽ giải ngân 505 triệu USD trong số tài sản trị giá 10 tỷ euro của Libya bị phong toả ở nước này. Anh và Đức cũng tuyên bố sẽ sớm dỡ bỏ phong tỏa số tài sản trị giá 20 tỷ USD và 10,5 tỷ USD của Libya đang bị phong tỏa ở 2 nước này.Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã chuyển 300 triệu USD cho NTC từ tháng 7/2011.Các nhà ngoại giao ở Liên hợp quốc nhấn mạnh hành động mới nhất của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chứng tỏ tình đoàn kết của cộng đồng quốc tế đối với nhân dân Libya vào thời điểm lịch sử của nước này.Nhóm tiếp xúc về Libya cũng họp tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 25/8 để thảo luận các biện pháp xây dựng lại cơ sở hạ tầng bị tàn phá bởi xung đột ở Libya.