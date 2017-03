Liên hợp quốc hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Ấn Độ

Những nguyên nhân chính khiến Liên hợp quốc hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ là nhu cầu trong nước đang ngày càng yếu, đặc biệt là lĩnh vực đầu tư tư nhân do chính sách thắt chặt tiền tệ và sự bế tắc trong các quyết định chính sách.



Liên hợp quốc hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ sau khi một số ngân hàng như Morgan Stanley, Goldman Sachs và Merrill Lynch đã có hành động tương tự, đồng thời Chính phủ Ấn Độ công bố số liệu ước tính kinh tế nước này trong tài khoá 2011-2012 (kết thúc vào ngày 31/3/2012) chỉ đạt 6,5%, mức thấp nhất trong vòng 9 năm.



Liên hợp quốc cũng hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ trong năm 2013 xuống 7,2% so với mức 7,9% do Tổ chức này đưa ra trước đây.



Trong báo cáo trên, Liên hợp quốc cũng đưa ra một bức tranh ảm đạm về tình hình kinh tế toàn cầu nói chung. Báo cáo dự đoán nền kinh tế toàn cầu vẫn gặp thách thức và “ì ạch” trong năm 2012 , với mức tăng trưởng dự kiến đạt 2,5% trong năm 2012 và 3,1% năm 2013, so với mức tăng 2,7% năm 2011.





Theo Minh Lý (TTXVN)