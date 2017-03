Lo ngại Hungary phá sản, Euro tiếp tục trượt dốc

Tính tới 13h30 chiều 7/6, chỉ số chứng khoán MSCI Asia Pacific Index giảm 3,3% xuống còn 109,73 điểm. Chỉ số Standard & Poor’s 500 kỳ hạn giảm 0,7% sau khi giảm 3,4% và xuống mức thấp nhất 4 tháng trong ngày Thứ Sáu vừa qua.



Đồng Euro tiếp tục giảm thêm 0,6% so với USD và giá dầu giảm 2,1% xuống 70,02 USD/thùng.



So với đồng Yen Nhật, Euro thậm chí còn xuống mức thấp nhất kể từ 11/2001 (1 Euro = 108,08 Yen trong buổi sáng 7/6)



Tâm lý của các nhà đầu tư đã bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt tại châu Á sau khi chính phủ Mỹ công bố các ông chủ doanh nghiệp trong lĩnh vực tư nhân chỉ tuyển thêm 41.000 lao động trong tháng 5, thấp hơn rất nhiều so với con số 218.000 người trong tháng 4 và 180.000 người như dự báo được đưa ra gần đây.



Đồng Euro vẫn tiếp tục trượt dốc không phanh cho dù khi chính phủ Hungary hôm 5/6 cho biết “nước này không có nguy cơ phá sản”.



Trước đó, người phát ngôn của thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết “đó hoàn toàn không phải một sự phóng đại” - ám chỉ rằng nước này có thể rơi vào tình trạng không thể trả được nợ.



“Đồng Euro là một minh chứng rõ ràng nhất cho đợt tháo chạy lần này. Thị trường đang chịu áp lực rất lớn từ mức nợ quá cao của các nước và lo ngại về tình trạng thực sự của nhiều ngân hàng tại châu Âu”, Greg Gibbs - chiến lược gia của Ngân hàng Royal Bank of Scotland Group Plc tại Sydney cho biết.





Theo Mạnh Hà (VNN/ Bloomberg)