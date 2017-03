Lợi nhuận quý bốn của New York Times giảm 12%

Tập đoàn The Times Co., vốn là chủ sở hữu của các tờ The New York Times, The Boston Globe, International Herald Tribune và trang About.com, lợi nhuận ròng của hãng đã giảm 12% xuống còn 58,9 triệu USD so với một năm trước. Doanh thu của hãng cũng giảm 2,8% trong quý vừa qua xuống còn 643 triệu USD.



Trong thời gian qua, tập đoàn The Times Co. đã làm nhiều cách để cải thiện tình hình tài chính, như việc bán đi 16 tờ báo, song với kết quả kinh doanh nêu trên, một tương lai ảm đạm đang đợi chờ tập đoàn này.



Tuy vậy, tin tích cực duy nhất với The Times Co. trong năm 2011 chính là việc đã có 390.000 người đăng ký đọc báo trực tuyến trên hai tờ The New York Times and International Herald Tribune, tăng so với mức 324.000 người của năm 2010.



Cũng như những hãng truyền thông khác, công ty Times Co phải vật lộn với doanh thu quảng cáo báo in cùng lượng phát hành giảm liên tục những năm gần đây. Kinh tế khó khăn khiến nhiều người không còn muốn bỏ tiền ra mua báo giấy, mà tìm đến báo điện tử để được đọc miễn phí.



Hồi tháng Ba vừa qua, The Times Co. đã tiến hành một số thay đổi khi giờ đây, độc giả của NYTimes.com sẽ chỉ có thể xem một số bài báo miễn phí trên trang của họ. Chẳng hạn, người đọc có thể xem toàn bộ nội dung trên trang chủ và các bài báo đơn lẻ thông qua các trang như Google, Yahoo, hay Bing mà không phải trả phí. Nếu muốn xem nhiều hơn với các nội dung bị giới hạn, họ sẽ phải trả tiền.





Theo Trà My (Vietnam+)