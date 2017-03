Lương người Nhật chỉ bằng 30 năm trước

Tiền lương của người chồng, thường do ngườivợ quản lý ngân sách gia đình là 38,457 yên (khoảng 38.500 USD), giảm 3% so vớinăm ngoái và chỉ bằng một nửa so với mức năm 1990, theo Shinsei Bank.

Với những cam kết của thủ tướng Shinzo Aberằng sẽ phục hồi nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới thông qua chính sách nới lỏngtiền tệ, kích thích tài chính chưa từng có, bãi bỏ quy định kinh doanh, ngườilàm công ăn lương dành nhiều tiền hơn để ra ngoài uống rượu. Trung bình họ ăn tốiở ngoài 2,2 lần mỗi tháng và chi tiêu 3.474 yên (khoảng 35 USD) mỗi lần, tăng21% so với năm ngoái.

“Mức thu nhập của người chồng cho thấy sự tụthậu trong nền kinh tế Nhật Bản, trong khi chi tiêu của phái nữ ngày một nănglên” theo ông Hiroshi Miyazaki, nhà kinh tế cấp cao tại Mitsubishi UFJ MorganStenley ở Tokyo.

Qua mức lương của người lao động, chúng takhông thấy dấu hiệu của một nền kinh tế phát triển cũng như việc tăng lợi nhuậncủa các công ty. Bộ Lao động cho biết, tiền lương của người lao động không tăngkể từ tháng 5 năm ngoái, mức lương trung bình hàng tháng của một người lao độngNhật Bản là 314.127 yên (khoảng 31.500 USD) một năm.

Yuzuru Takeuchi, thư ký quốc hội về tàichính phát biểu hồi tháng trước rằng, chính phủ sẽ tạo điều kiện kích thích cáccông ty tăng lương. Tiền lương không đổi, thậm chí là giảm trong khoảng thờigian kể từ tháng 5 năm ngoái ngay cả khi kho dự trữ tiền mặt của các công ty NhậtBản đã tăng lên mức kỉ lục, theo dữ liệu của Ngân Hàng Trung Ương Nhật Bản.

Tuy nhiên, chiến lược 3 mũi nhọn của thủ tướngAbe chấm dứt tình trạng giảm phát và sự tăng trưởng của thị trường chứng khoáncũng giúp tài sản của các hộ gia đình tăng lên. Tài sản hộ gia đình tăng lênngay cả khi tiền lương giảm, tăng 4,7%, đây là mức cao nhất kể từ năm 2007, trướckhi cuộc khủng hoàng tài chính bắt đầu.

Theo Nhị Anh (VNN / Bloomberg)