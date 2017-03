Lượng tiền giả qua hệ thống ngân hàng giảm 13,41%

Đến nay, các loại tiền giả polymer đã thu giữ đều có thể nhận biết bằng tay, mắt thường qua kiểm tra các đặc điểm bảo an dành cho công chúng (như: hình bóng chìm, dây an toàn, in lõm, mực đổi màu, DOE…) hoặc có thể kéo, xé nhẹ ở cạnh tờ bạc bởi tiền giả làm bằng chất liệu nilon, dễ bai, giãn hoặc rách.



Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo, để giảm thiểu rủi ro, thiệt hại về kinh tế do nhận phải tiền giả, người tiêu dùng cần nắm rõ các đặc điểm bảo an của tiền thật và có thói quen kiểm tra đồng tiền khi giao dịch tiền mặt.



Các tổ chức, cá nhân có thể tham khảo thông tin về tiền Việt Nam và cách kiểm tra, nhận biết trên website của Ngân hàng Nhà nước: http://www.sbv.gov.vn, mục Tiền Việt Nam.





Theo Minh Thúy (Vietnam+)