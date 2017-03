Malaysia lên kế hoạch cấp chứng nhận cho dầu cọ

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Internet)

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo Thanh Thủy/Kuala Lumpur (Vietnam+)



Không như khu vực khai thác gỗ, hiện Malaysia chưa cấp giấy chứng nhận cho các cánh rừng cọ được khai thác hợp pháp bởi khu vực cọ dầu không xảy ra tình trạng bị đốn cây bất hợp pháp.Tuy nhiên, đã có 3 triệu tấn trong số 17,5 triệu tấn sản phẩm dầu cọ được sản xuất trong năm ngoái của Malaysia được Hội nghị về dầu cọ có nguồn gốc (RSPO) cấp giấy chứng nhận.Khu vực cọ dầu của Malaysia được Cơ quan giám sát của chính phủ là Ủy ban dầu cọ Malaysia (MPOB) theo dõi chặt chẽ. MPOB áp dụng trên 60 bộ luật cho mọi hoạt động dọc theo toàn bộ các cánh rừng cọ dầu trên cả nước.Bộ trưởng Bộ trồng trọt và tiêu dùng Malaysia, ông Bernard Dompok cho biết kế hoạch cấp giấy chứng nhận này mới chỉ là bước đầu xây dựng tiêu chuẩn xác thực đối với việc sản xuất dầu cọ nhằm phản đối những tiêu chuẩn khắt khe hơn đang được RSPO áp dụng.Malaysia sẽ thực hiện việc cấp chứng nhận trong toàn quốc bởi mặc dù dầu cọ đã được RSPO cấp chứng nhận nhưng nhiều khách hàng lớn như Unilever lại không mua với khối lượng lớn vì những lý do mà chỉ riêng họ biết.Kế hoạch cấp giấy chứng nhận này sẽ bao gồm các khu vực chưa được đề cập tới trước đây. Bên cạnh việc giúp trên 300.000 chủ nông trang nhỏ của Malaysia được cấp giấy chứng nhận, do họ không có khả năng được RSPO cấp chứng chỉ do phí phải nộp quá cao, kế hoạch này còn giải tỏa được những lo ngại của các nhà hoạt động môi trường, những người luôn cho rằng Malaysia phá rừng nguyên sinh để trồng cọ.Kế hoạch trên của Malaysia đã được nhiều nước hoan nghênh bởi họ cho rằng RSPO làm việc không hiệu quả và các nhà sản xuất khó có thể tìm mua được loại dầu cọ được RSPO cấp chứng nhận.