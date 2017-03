MERCOSUR-Palestine ký thỏa thuận tự do thương mại

Cờ của MERCOSUR. (Nguồn: crethiplethi.com)

Lễ ký giữa Ngoại trưởng các nước thành viên MERCOSUR gồm Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay và Ngoại trưởng Palestine Riyad Al Maliki diễn ra ngày 20/12 tại thủ đô Montevideo của Uruguay trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh của nhóm.Hiệp định này gồm các điều khoản tương tự như FTA của MERCOSUR ký vài năm trước với Israel, nước cho tới nay vẫn là quốc gia duy nhất ngoài khu vực Nam Mỹ có cam kết tự do buôn bán với khối liên kết kinh tế này.Ngoài mục đích tạo điều kiện trao đổi hàng hóa giữa hai bên, FTA này cũng một lần nữa nhấn mạnh sự ủng hộ của MERCOSUR đối với quyền có một nhà nước độc lập của người dân Palestine và là một đóng góp tích cực cho quá trình thiết lập một nền hòa bình công bằng, ổn định và an toàn tại Trung Đông.Các nước MERCOSUR và Venezuela, nước đang trong quá trình thương lượng để gia nhập khối thương mại này, đều đã công nhận nhà nước Palestine. Chính quyền Palestinen hiện đã ký FTA với Liên minh châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia Arập.Theo Hiệp hội Hội nhập Mỹ Latinh (ALADI), Argentina hiện là quốc gia duy nhất thuộc MERCOSUR có quan hệ thương mại với Palestine. Năm ngoái, nước này đã xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá 1,7 tỷ USD sang Palestine, giảm so với mức 2,2 tỷ USD và 3,4 tỷ USD của các năm 2009 và 2008.Cũng trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh MERCOSUR, ngày 20/12, Tổng thống Uruguay Jose Mujica cho biết các nước Brazil, Argentina và Uruguay đã nhất trí cấm các tàu mang cờ của Quần đảo Falklands mà Argentina gọi là Malvinas đang có tranh chấp cập cảng nước mình.Theo Tổng thống Mujica, các nước đã nhất trí sẽ thực hiện "mọi biện pháp có thể để ngăn các tàu treo cờ trái phép của quần đảo trên vào các cảng của khối."Tổng thống Argentina Cristina Kirchner, người tiếp nhận chức Chủ tịch luân phiên MERCOSUR từ Tổng thống Mujica, đã cảm ơn những người đồng cấp trong khối vì sự ủng hộ họ dành cho Buenos Aires trong tranh chấp lãnh thổ với Anh liên quan tới quần đảo nằm ở Nam Đại Tây Dương này.