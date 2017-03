Mexico cũng muốn tham gia đàm phán về TPP

Bộ trưởng Kinh tế Mexico Bruno Ferrari cho hãng tin Reuters biết Chính phủ Mexico cũng đề nghị được tham gia các cuộc đàm phán về TPP nhằm nắm bắt cơ hội thúc đẩy tăng trưởng.



Ngay lập tức, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hoan nghênh quyết định tham gia TPP của Canada và Mexico. Đại diện thương mại Mỹ Ron Kirk còn gọi đây là hai "láng giềng và thị trường xuất khẩu lớn nhất của Mỹ".



Như vậy, cùng với việc Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda vừa tuyên bố tham gia các cuộc đàm phán đa phương về TPP, đến nay đã có 12 nước tham gia đàm phán về TPP.



TPP được 4 thành viên sáng lập là Brunei, Chile, New Zealand và Singapore ký năm 2005, sau đó đã thu hút các nước trong khu vực tham gia với mục tiêu tạo ra một khu vực thương mại tự do, trong đó về nguyên tắc, mọi hàng rào thuế quan sẽ bị loại bỏ và tự do hóa việc trao đổi dịch vụ và đầu tư.



Chín nước thành viên của TPP gồm Australia, Brunei, Chile, New Zealand, Malaysia, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam đang tiếp tục kêu gọi sự tham gia của các đối tác với mục tiêu hoàn thành khung chi tiết của TPP vào năm 2012.





(TTXVN/Vietnam+)