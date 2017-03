Michael Bloomberg: Tỉ phú quyền lực nhất hành tinh

Tầm vóc "người khổng lồ"

Tốt nhiệp MBA tại Trường Đại học Havard, Bloomberg nhanh chóng trở thành đích ngắm của nhiều công ty. Cuối cùng, ông quyết định gia nhập Salomon Brothers, một trong những ngân hàng đầu tư được liệt vào dạng "cây đa cây đề" thời bấy giờ.

Rất nhanh chóng, tại đây, Bloomberg được thỏa sức thể hiện tài năng và chẳng bao lâu sau, ông được đề bạt phụ trách mảng chứng khoán và sau này là phát triển hệ thống. Với vị trí ấy, ông đã thu nhận được vô số kiến thức thú vị, công việc cứ dẫn ông từ thành công này đến thành công khác và nâng dần vai trò của ông trong công ty.

Michael Bloomberg bế bé Sienna Farruggio, mới 2 tuần tuổi

Năm 1981, Salomon Brothers bị thôn tính và Bloomberg trở thành người thừa trong bộ máy mới. Tuy nhiên, với tầm nhìn xa trông rộng, ông bắt đầu mơ ước tới viễn cảnh thành lập một công ty chuyên sử dụng các công nghệ mới nhất để mang đến cho cả người bán và người mua những thông tin minh bạch, khách quan trong các lĩnh vực liên quan đến tài chính, chứng khoán.

Ít lâu sau khi rời Salomon, đối tác đầu tiên và quan trọng nhất kể từ ngày bước vào kinh doanh, Bloomberg thành lập công ty Bloomberg LP với số tiền bán cổ phiếu của chính Salomon Brothers. Sau này, người ta vẫn nhắc đến năm 1981 như là năm khai sinh ra một người khổng lồ trong giới truyền thông với những thông tin nóng hổi và đáng tin cậy trong giới kinh doanh và tài chính.

Trong tính toán của người sáng lập, Bloomberg LP sẽ là một nguồn cung cấp các dịch vụ về thông tin tài chính dưới dạng dữ liệu được cập cập nhật liên tục trong ngày, các bài nghiên cứu, phân tích, các bản tin, báo cáo được chuyển trực tiếp đến khách hàng khi có nhu cầu.

Và quả thật đến giờ, nó đã trở thành một kênh thông tin tài chính lớn nhất và đáng tinh cậy nhất trên thế giới, vượt qua cả những ông trùm trong lĩnh vực này như Thomson Corporation, FactSet Research System hay Capital IQ.

"Mối duyên" chính trị

Thực tế, trên thế giới đã có nhiều người rất thành công trên chính trường có xuất phát điểm từ những thành công trong kinh doanh như trường hợp thủ tướng Belusconi của Ý. Con đường của Michael Bloomberg cũng gần như thế.

Khi công ty làm ăn ngày một phát đạt và bắt đầu vào guồng, Michael Bloomberg quyết định dành nhiều thời gian và tiền bạc hơn cho hoạt động nhân đạo cũng như các hoạt động ngoài kinh doanh khác. Là thành viên của nhiều cơ quan giáo dục, văn hóa và các đơn vị từ thiện, ông đã cấp rất nhiều học bổng, tham gia gây quỹ, tặng quà cho những đối tượng khó khăn trong xã hội. Những đóng góp lên đến hàng trăm triệu USD biến Bloomberg thành một nhà hảo tâm tích cực trong dư luận khi ấy.

Ông còn đầu tư thành lập Bloomberg School of Public Health, biến nơi này thành một cơ quan nghiên cứu và đào tạo về sức khỏe cộng đồng hàng đầu trên thế giới. Sẵn có mối quan tâm và đã tham gia rất nhiều các hoạt động xã hội, năm 2001, ông chính thức bước vào con đuờng chính trị khi chạy đua cho chức thị trưởng New York. Đó là thời điểm mà cuộc tấn công 11-9 vừa mới xảy ra trước đó có vài tháng.

Hầu hết mọi người đều cho rằng bọn tội phạm sẽ hoành hành, công việc kinh doanh sẽ tuột dốc và thành phố New York sẽ chẳng bao giờ hồi phục lại như xưa. Nhưng thay vào đó, với khả năng của một doanh nhân có tầm nhìn xa trông rộng cùng lòng quyết tâm của mình, Bloomberg đã xây dựng và củng cố lại tinh thần đoàn kết của người dân. Thành phố đã phục hồi nhanh chóng và vươn lên mạnh mẽ và, vượt xa kì vọng của những người thậm chí là lạc quan nhất.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, thị trưởng Bloomberg đã khiến số tội ác giảm tới 20%, tạo ra việc làm bằng cách hỗ trợ và khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ. Ông cũng mở thêm nhiều công viên, đem lại sức sống mới cho các khu vực của thành phố và thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng đầy tham vọng. Ông còn giành được sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân trong việc ban hành lệnh cấm thuốc lá tại các nhà hàng, quán bar, tăng cường hỗ trợ và khuyến khích hoạt động của tổ chức nghệ thuật.

Năm 2005, Bloomberg tái đắc cử chức thị trưởng nhờ có sự hậu thuẫn của một liên minh rộng rãi chưa từng có. Bước vào nhiệm kỳ thứ 2, bên cạnh việc cân đối ngân sách và nỗ lực giảm tỷ lệ thất nghiệp, thị trưởng Bloomberg còn phải đối mặt với vô số thách thức mới. Ông đã phát động một chiến dịch đầy sáng tạo để chống lại đói nghèo, tham gia thực hiện chiến dịch chống lại sự ấm lên trên toàn cầu và tập trung việc mở rộng thành phố New York.

Hồi đầu tháng qua, Michael Bloomberg trở thành một nhân vật đặc biệt khi bước vào nhiệm kỳ thứ ba trên cương vị Thị trưởng New York. Michael Bloomberg tiếp tục hành trình chinh sứ mệnh của mình khi lãnh đạo New York đứng vững trong cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua cũng như lọt vào danh sách những thành phố lớn an toàn nhất nước Mỹ.

Theo TT (SK&ĐS/Forbes)