Microsoft khởi kiện một doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc

Theo đại diện BSA, ngày 26-9-2013, Thanh tra Bộ VH-TT&DL phối hợp với Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Bộ Công an) thanh tra đột xuất Trimmers (doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất phụ kiện ngành may mặc, trụ sở tại thị xã Thuận An, Bình Dương). Sau khi kiểm tra 41 máy tính đang hoạt động, Trimmers chỉ cung cấp được một số ít phần mềm có bản quyền, còn lại là nhiều phần mềm sử dụng trái phép của Microsoft, Adobe, Autodesk, Lạc Việt.

Đại diện BSA cho hay dù đại diện Trimmers đã ký vào biên bản thanh tra thừa nhận hành vi vi phạm, cam kết chấm dứt hành vi vi phạm và có biện pháp khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại… nhưng sau đó doanh nghiệp này không hợp tác.

VIẾT THỊNH