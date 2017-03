Moody’s đã hạ triển vọng của ngân hàng Singapore

Theo báo cáo “Triển vọng của Hệ thống ngân hàng Singapore” mới được Moody’s công bố, hệ thống ngân hàng Singapore bị tụt hạng xuống mức “tiêu cực” là do trong thời gian gần đây, lượng tiền cho vay leo thang và giá bất động sản liên tục tăng tại Singapore cũng như tại các thị trường khác trong khu vực có các ngân hàng Singapore hoạt động.



Các yếu tố nói trên làm chất lượng tín dụng xuống cấp, tác động xấu đến hoạt động của các ngân hàng trong tương lai.



Báo chí Singapore dẫn lời bà Gene Fang, Phó Chủ tịch của Moody’s, nói rằng trong một thời gian dài trước đây, hệ thống ngân hàng ở Singapore hoạt động thuận lợi với mức lãi suất thấp và tăng trưởng kinh tế trong nước cao.



Bà Fang cho rằng khả năng lãi suất tăng trong thời gian tới đây, cộng với xu hướng tăng tín dụng và lạm phát tài sản sẽ làm tăng chi phí tín dụng.



Báo cáo của Moody’s xếp hai trong số ba ngân hàng hàng đầu của Singapore ở hạng “ổn định”, đó là ngân hàng Oversea - Chinese Banking Corporation (OCBC Ltd) và ngân hàng United Overseas Bank (UOB Ltd).



Ngân hàng DBS Bank Ltd bị xếp hạng “tiêu cực”.





Theo Kim Yến (TTXVN)