Moody's hạ mức tín nhiệm 3 ngân hàng lớn của Mỹ

Bank of America, ngân hàng có số lượng tiền gửi lớn nhất nước Mỹ, bị hạ tới hai bậc tín nhiệm, từ A2 xuống Baa1. Wells Fargo bị đánh tụt từ mức A1 xuống A2, trong khi Citigroup chỉ bị Moody's hạ mức tín nhiệm chỉ số ngắn hạn từ Prime-1 xuống Prime-2.



Moody's đã viện dẫn Luật Dodd-Frank, một gói các biện pháp cải tổ hệ thống tài chính sâu rộng, trong đó nêu rõ người nắm giữ trái phiếu của các ngân hàng lớn sẽ phải chịu rủi ro khi các ngân hành này có nguy cơ phá sản.



Theo các chuyên gia của hãng xếp hạng mức độ tín nhiệm trên, điều này cho thấy Chính phủ Mỹ đang rút dần các cam kết trước đây nhằm cứu trợ những ngân hàng lớn trong cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009 vừa qua.



Trong giai đoạn tồi tệ của "bão" tài chính, Washington đã chi hàng trăm tỷ USD để giải cứu các "đại gia" tài chính nhằm tránh một sự đổ vỡ dây chuyền trong hệ thống ngân hàng Mỹ. Tuy nhiên, theo Moody's, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn sẽ tiếp tục dành sự hỗ trợ nhất định đối với một số thể chế được đánh giá quan trọng đối với hệ thống tài chính Mỹ nói chung.



Ngay sau khi Moody's công bố quyết định hạ mức tín nhiệm, cổ phiếu của Bank of America và Citigroup trên sàn giao dịch New York đã lần lượt giảm 2,9% và 0,4%, trong khi cổ phiếu của Wells Fargo không thay đổi cho tới cuối phiên.





(TTXVN/Vietnam+)