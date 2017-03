Morgan Stanley hạ dự báo tăng trưởng của Brazil

Động thái này cho thấy kinh tế Brazil đang "giảm tốc" sau khi chứng kiến mức tăng trưởng 7,5% trong năm 2010, cao nhất trong vòng 24 năm qua.



Hoạt động kinh tế của Brazil đã suy giảm trong tháng 6/2011, lần đầu tiên kể từ năm 2008, làm dấy lên thêm những lo ngại rằng mức tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất châu Mỹ Latinh này trong năm 2011 có thể chậm hơn so với dự kiến.



Chỉ số hoạt động kinh tế của ngân hàng trung ương Brazil (IBC-Br) trong tháng 6/2011 đã giảm 0,26% so với tháng trước đó, đánh dấu sụt sụt giảm liên tiếp lần đầu tiên của chỉ số này kể từ tháng 12/2008, khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã đẩy nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới rơi vào suy thoái.



Nhiều chuyên gia kinh tế đã hạ mức dự báo về triển vọng tăng trưởng kinh tế của Brazil năm 2011, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang suy yếu, cũng như tác động tiêu cực của hàng loạt nhân tố trong nước như tỷ lệ lạm phát không ngừng gia tăng.



Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), thước đo lạm phát của Brazil tăng mạnh nhất trong vòng sáu năm qua. Nếu tính theo chuẩn của chỉ số IPCA, CPI của Brazil hiện đã vượt mức trần 6,5% mà Chính phủ nước này đề ra từ tháng 4/2011.



Từ đầu năm 2011 tới nay, ngân hàng trung ương Brazil đã quyết định nâng mức lãi suất cơ bản tới 5 lần, từ 10,75% đến 12,5%.



Tuy nhiên, tình trạng giá cả hàng hóa "leo thang" vẫn là vấn đề gây nhức nhối, chủ yếu do quyết định nâng mức lương tối thiểu của Chính phủ Brazil, trong bối cảnh thị trường lao động đang khan hiếm.



Các nhà hoạch định chính sách Brazil đang "đau đầu" trong việc cân bằng các giải pháp kinh tế và họ phải đối mặt với những lựa chọn rất khó khăn, bởi việc nâng mức lãi suất cao hơn có thể giúp kiềm chế tỷ lệ lạm phát đang gia tăng nhanh chóng của Brazil, song cũng có thể kéo nền kinh tế tăng trưởng chậm lại.



Tuy nhiên, nếu tình trạng lạm phát không được kiềm chế thì nền kinh tế này cũng sẽ bị tổn hại.



Những số liệu đáng thất vọng về sản lượng công nghiệp và doanh số bán lẻ của Brazil trong vài tuần gần đây đã "thổi bùng" lên những lo ngại rằng nền kinh tế Brazil có thể "tụt dốc" nhanh hơn dự kiến.



Ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ) mới đây cũng quyết định hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế Brazil trong tháng 5/2011 so với tháng trước đó từ 0,17% xuống 0,05%.





Theo Minh Trang (TTXVN/Vietnam+)