Một số diễn biến mới xung quanh “Chiến lược thoái lui”

Các chuyên gia đánh giá quyết nâng lãi suất của ngân hàng trung ương Malaysia là động thái “đầy bất ngờ” do quá trình phục hồi kinh tế của nước này không mạnh hơn nhiều lắm so với các nước khác, áp lực lạm phát vẫn thấp và tốc độ tăng giá tài sản chưa hẳn là cao nếu so với các nước láng giềng trong khu vực. Tuy nhiên, có thể thấy rõ thái độ thận trọng và phòng ngừa rủi ro từ sớm của ngân hàng trung ương Malaysia trong quyết định nâng lãi suất khi tuyên bố quyết định này là nhằm bình ổn các điều kiện trên thị trường tiền tệ và ngăn ngừa nguy cơ mất cân bằng tài chính có thể ảnh hưởng tới quá trình phục hồi kinh tế. Cơ quan này khẳng định vị thế chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục nới lỏng và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Cùng thời gian, ngân hàng trung ương Châu Âu (ECB) cũng đã tiến hành bước đi mới nhằm rút dần các biện pháp kích thích kinh tế. Ngày 4-3, Chủ tịch ECB Trichet cho biết kể từ tháng 4-2010, ECB sẽ tiến hành thanh toán tiền lãi cho các bên nắm giữ thông thường các khoản vay kỳ hạn 3 tháng cho các ngân hàng. Ông khẳng định ECB sẽ tiếp tục thực hiện rút dần các biện pháp thanh khoản chưa từng có nhằm đối phó một cách hiệu quả mọi mối đe dọa tới sự ổn định giá trong trung và dài hạn. Cơ quan này quyết định vẫn giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 1%. Tương tự, ngân hàng trung ương Anh (BOE) cũng quyết định duy trì mức lãi suất thấp kỷ lục 0,5% trong tháng thứ 12 liên tiếp.

Tại Mỹ, khảo sát mới nhất của FED về tình hình kinh tế các bang (Beige Book) cho thấy tình hình kinh tế tại 9-12 bang được khảo sát đã được cải thiện, tuy nhiên, đà đi lên của kinh tế nhiều bang vẫn bị ảnh hưởng bởi trận bão tuyết hồi tháng 2-1010. Trong khi đó, tiêu dùng của người dân tại nhiều bang đã được cải thiện nhưng đợt bão tuyết đã hạn chế tiêu dùng tại một số khu vực; bên cạnh đó, nhu cầu vay tiền vẫn thấp và thị trường lao động vẫn còn yếu. Báo cáo này của FED càng làm gia tăng dự báo FED sẽ tiếp tục giữ nguyên mức lãi suất thấp kỷ lục trong thời gian sắp tới.

Theo NMD (sbv.gov.vn)