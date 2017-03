Mức thâm hụt thương mại của Anh tăng lên kỷ lục

Theo ONS, thâm hụt thương mại của Anh tăng cao trong tháng 6 chủ yếu là do xuất khẩu của nước này sang các nước thành viên Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và các nước ngoài Liên minh châu Âu (EU) đã giảm tới 4,6% so với tháng 5.



Cụ thể, thâm hụt thương mại của Anh với các nước ngoài EU trong tháng 6 đã tăng lên 5,2 tỷ bảng từ mức 3,9 tỷ bảng trong tháng trước đó. Trong tháng 6, xuất khẩu của Anh sang các nước ngoài EU giảm 9,6% xuống còn 11,9 tỷ bảng, trong khi nhập khẩu vẫn ổn định ở mức 17,1 tỷ bảng.



Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Anh giảm mạnh phần lớn do sự sụt giảm trong xuất khẩu dầu mỏ, đặc biệt là xuất khẩu sang thị trường Mỹ, cũng như xuất khẩu hóa chất và ôtô sang các nước ngoài EU.



Trong báo cáo quý công bố ngày 8/8, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) dự báo kinh tế Anh sẽ tăng trưởng 0% trong năm 2012 - con số bi quan hơn nhiều so với dự báo tăng 0,7% mà BoE đưa ra cách đây không lâu. BoE cũng đồng thời hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm sau từ 2,1% xuống còn 1,7%.





Theo TTXVN