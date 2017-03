Mười công ty thua lỗ nhất trong thập kỷ qua

Đó là Cisco Systems, General Electric, Intel, Microsoft, Nortel, Lucent Technologies, AIG, America Online, Exxon Mobil và WorldCom.

Cisco Systems (cùng với Microsoft và Intel) là một trong những công ty đạt lợi nhuận lớn vào những năm cuối của thập kỷ 1990 khi bùng nổ bong bóng dot-com.

Microsoft của tỉ phú Bill Gates cũng nằm trong danh sách 10 công ty thua lỗ nhiều nhất. Ảnh: Internet

Tuy hiện vẫn là nhà cung cấp thiết bị Internet hàng đầu, song cổ phiếu của Cisco Systems đã không phục hồi được sau khi bong bóng dot.com bị vỡ. Giá trị thị trường của công ty đã mất 425 tỉ USD, từ mức cao nhất 557 tỉ USD vào tháng 3-2000 xuống 132 tỉ USD hiện nay.

Tiếp theo là General Electric, công ty này bị mất 423 tỉ USD, từ mức giá thị trường đỉnh điểm 601 tỉỷ USD vào tháng 8-2000 xuống 178 tỉ USD hiện nay.

Intel lỗ nhiều thứ ba với 400 tỉ USD, từ mức đỉnh điểm 509 tỉ USD vào tháng 8-2000 xuống 109 tỉ USD hiện nay.

Cũng giống công ty Cisco và Microsoft, Intel từng làm ăn thành công trong một thời gian dài. Khi cổ phiếu chạm đỉnh vào tháng 8-2000, các nhà phân tích xem xét kỹ lưỡng các tuyên bố của Intel và chỉ sau đó 1 tháng, Intel đã giảm dự đoán tăng trưởng của công ty và từ đó cổ phiếu Intel cứ rơi tự do, chưa bao giờ đạt lại được mức của năm 2000.

Microsoft mất 390 tỉ USD từ giá trị thị trường cao nhất vào tháng 9-2000 là 642 tỉ USD xuống còn 252 tỉ USD hiện nay.

Nhà sản xuất thiết bị viễn thông Nortel đã từng có chứng khoán nóng nhất toàn cầu vào tháng 7-2000. Khi đó, giá trị thị trường của công ty này là 283 tỉ USD, song đã giảm giảm xuống còn 0 USD vào tháng 1-2009 khi công ty này phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản và bán hết các doanh nghiệp của mình.

Tiếp đến là Lucent Technologies, một công ty khác trong ngành viễn thông.

Vào tháng 12-1999, giá trị thị trường của công ty đạt đỉnh điểm là 285 tỉ USD và đến năm 2006, công ty này bị bán cho hãng viễn thông Alcatel của Pháp và giá thị trường của Lucent Technologies lúc này chỉ còn 11 tỉ USD.

Như vậy là chỉ trong 7 năm, công ty Lucent Technologies mất giá 274 tỉ USD.

Công ty bảo hiểm AIG lỗ 239 tỉ USD, từ mức đỉnh là 242 tỉ USD vào tháng 12-2000 xuống 3 tỉ USD trong những tháng gần đây. Năm ngoái, công ty này đã phải nhận 180 tỉ USD viện trợ của chính phủ để tiếp tục hoạt động cung cấp bảo hiểm cho người dân Mỹ.

Công ty America Online (AOL) gần đây chỉ được định giá 3 tỉ USD so với đỉnh điểm 222 tỉ USD vào tháng 12-1999.

Vào tháng 1-2001, công ty cung cấp dịch vụ Internet toàn cầu AOL này đã sáp nhập với hãng truyền thông khổng lồ Time Warner, với tham vọng tạo ra một đế chế hùng mạnh về truyền thông tích hợp toàn bộ trong thế kỷ Internet.

Vụ sáp nhập lớn nhất nhưng cũng bất hạnh nhất trong lịch sử nước Mỹ đã kết thúc, sau khi Công ty AOL và Time Warner quyết định đường ai nấy đi vào tháng 12-2009.

Vào tháng 12-2007, được định giá ở mức 509 tỉ USD, Exxon Mobil được cho là công ty có giá trị nhất của Mỹ.

Do giá cổ phiếu giảm mạnh trên thị trường và do quản lý có vấn đề nên giá thị trường của công ty này gần đây chỉ còn 317 tỉ USD, mất 192 tỉ USD so với đỉnh điểm vào cuối năm 2007.

Cuối cùng là công ty viễn thông WorldCom. Vào tháng 7-2002, công ty này có giá trị bằng 0 khi họ phải đệ đơn xin bảo hộ phá sản sau khi công ty con Ebbers & Co. bị phát giác là gian lận sổ sách kế toán.

Giá thị trường cao nhất của công ty WorldCom đứng ở mức 186 tỉ USD vào tháng 4-1999.

